影／鄭文燦涉貪求刑12年！收押禁見48天　晚間開移審庭求交保

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▲鄭文燦涉貪案，桃園地院晚間召開移審庭。(圖／記者呂炯昌攝，2024.08.27)

前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內華亞科土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，至今（27）日已邁入第48天。桃園地檢署今日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭文燦等11人，並對鄭文燦具體求處重刑12年。桃園地院也在今日晚間召開移審庭，決定鄭文燦等被告是否交保或續押。桃園地檢署今天依《貪污治罪條例》、詐欺取財等罪嫌起訴偵結，在押被告除了鄭文燦外，同案被告還包括廖俊松、廖俐廷與廖家興父子3人、侯水文等5人，今日上午10點已移審至院方。鄭文燦的委任律師陳永來則在下午3點抵達桃園地院。鄭文燦另外2位委任的律師鄭永來和鄧翊鴻在晚間6時30分進入律師夜間閱卷室做最後準備。原定7點30分召開移審庭，但由於本件貪汙案的卷證甚多，須待法官與被告律師閱卷後才能進行移審的訊問，直到9點30分才正式召開移審庭，預料將挑燈夜戰決定鄭文燦等被告是否交保或續押。