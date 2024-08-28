遭陳智菡嗆抱現金買房　游淑慧酸口水噴太早：全額購屋的是柯文哲

柯文哲爭議燒！他曝「黃國昌態度是指標」：阿北離大結局還遠得很

記者余祥／台北報導

▲黃國昌避談柯文哲相關爭議。（圖／資料照片）
▲黃國昌避談柯文哲相關爭議。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲爭議連連，民進黨立委林俊憲說，柯文哲已經快要把整個民眾黨搞得天翻地覆，所以黨內開始出現「柯下昌上」的呼聲，希望國昌老師來當救援投手止血，但黃國昌的態度，為大家提供了一個重要的觀察指標：阿北的爭議，離「大結局」還遠得很！

我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲說，現在柯文哲爭議纏身，無論是私人的補助款買房還是攸關公共利益的京華城弊案，已經快要把整個民眾黨搞得天翻地覆，所以黨內開始出現「柯下昌上」的呼聲，希望國昌老師來當救援投手止血，但國昌老師又不是第一天踏入政壇，他當然知道，即使想接收整個黨機器，現在也不是時機，還只是剛受傷開始大出血的階段，現在跳進去，不是把自己的政治能量一起放血流掉嗎？更何況阿北還在每天自己把傷口挖得更大，傻了才這時候跳進來。

林俊憲說，不過國昌老師也要小心，如果繼續保持這個事不關己的態度，小草們會怎麼想？沒有在阿北最狼狽的時候出來救駕，以後還要跟著你嗎？兩者之間的尺度拿捏，就有賴國昌老師的政治智慧了。

林俊憲表示，總之繼續觀察，只要國昌老師沒有跳出來「承擔」的一天，就代表他覺得阿北的爭議離大結局還遠得很，甚至還有未爆彈，那就放心繼續收看。反之，當他有意黃袍加身的那一刻，就代表阿北離大結局不遠了，追劇的日子也要結束了！

柯文哲爭議連環爆！前幕僚曝4解套方法：自行請辭黨主席面對司法

柯P買4300萬商辦！她轟「卑劣、不可思義」：好意思說比藍綠清高

黃國昌酸鄭文燦「新台幣淹腳目」　她反嗆雙標：不敢評論柯P買房

爆柯文哲4300萬商辦買在「歷史高價」！她：補助款買房產首創先例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載