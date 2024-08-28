柯文哲爭議燒！他曝「黃國昌態度是指標」：阿北離大結局還遠得很

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民眾黨主席柯文哲爭議連連，民進黨立委林俊憲說，柯文哲已經快要把整個民眾黨搞得天翻地覆，所以黨內開始出現「柯下昌上」的呼聲，希望國昌老師來當救援投手止血，但黃國昌的態度，為大家提供了一個重要的觀察指標：阿北的爭議，離「大結局」還遠得很！林俊憲說，現在柯文哲爭議纏身，無論是私人的補助款買房還是攸關公共利益的京華城弊案，已經快要把整個民眾黨搞得天翻地覆，所以黨內開始出現「柯下昌上」的呼聲，希望國昌老師來當救援投手止血，但國昌老師又不是第一天踏入政壇，他當然知道，即使想接收整個黨機器，現在也不是時機，還只是剛受傷開始大出血的階段，現在跳進去，不是把自己的政治能量一起放血流掉嗎？更何況阿北還在每天自己把傷口挖得更大，傻了才這時候跳進來。林俊憲說，不過國昌老師也要小心，如果繼續保持這個事不關己的態度，小草們會怎麼想？沒有在阿北最狼狽的時候出來救駕，以後還要跟著你嗎？兩者之間的尺度拿捏，就有賴國昌老師的政治智慧了。林俊憲表示，總之繼續觀察，只要國昌老師沒有跳出來「承擔」的一天，就代表他覺得阿北的爭議離大結局還遠得很，甚至還有未爆彈，那就放心繼續收看。反之，當他有意黃袍加身的那一刻，就代表阿北離大結局不遠了，追劇的日子也要結束了！