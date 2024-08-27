榴槤大外銷！越南與中國簽署協議　全面投資冷凍榴槤

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越南與中國簽署冷凍榴槤檢驗及食品安全協議，預計將為越南榴槤產業帶來蓬勃發展契機。目前當地只有六成的新鮮榴槤符合出口標準，許多公司已經著手投資冷凍設施，加工其餘四成的榴槤以提高出口價值。越南的榴槤經過剝殼並按品質分類處理後準備出口，冷凍技術可將榴槤的價值提高十倍，每公斤售價超過120美元。這名水果進出口商表示，他們將冷凍榴槤出口到還未批准新鮮榴槤進口的市場，這些冷凍榴槤可全年銷售。目前已有大約60家企業投資冷凍榴槤技術，主要進攻歐美市場，中國批准進口將使越南榴槤產業在今年達到35億美元的市值。過去兩年越南許多地區迅速擴大了榴槤種植面積，未來預計收成將達到數百萬噸。被譽為世界第一榴槤品種的貓山王榴槤（Musang king）與其他榴槤相比有一種特別的苦味和甜味，這一品種的榴槤價格通常比其他榴槤品種的價格要高，在台灣400公克就可以賣到新台幣800元，然而越南的貓山王曾在去年底跌至一公斤只剩3.25美金（約新台幣100元），一度讓越南果農難以生存，如今與中國簽訂協議，也寄望未來的榴槤價格和販售數量都能提升。