走私喵星人全安樂死！貓奴灌爆蔡英文臉書　唯有此法「可免死」

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▲船艙密室內共搜出154隻品種貓，被分裝在62個貓籠內，價格高達196萬2363元。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)

▲貓咪遭查獲後，因未經檢疫，海巡署依照規定，必須在3天後將貓咪全數安樂死，此舉引發動保人士不滿。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)

▲上萬愛貓人士灌進同為愛貓族的前總統蔡英文的臉書，希望能「修法、檢討制度」。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

▲若要讓走私的喵星人與汪星人「免安樂死」，目前有兩種方式能解，一是「讓走私貓狗被列入保育類動物」，二是這些貓狗被列為《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》列管之物種。（示意圖／Pixabay）

▲目前走私的貓狗都得面臨被安樂死的命運，只能期待未來政府能修法或提出更適合的應對方式，讓可愛的狗狗和貓咪能活下去。非當事貓。（示意圖／翻攝自IG @sfowagbrigade）

愛貓族好痛心！新北市籍漁船「順發886」號在2021年8月遭海巡署發現走私154隻名貴品種貓來台，海巡攔截後，全數貓咪皆需被安樂死，引起全台動保人士及貓奴們不滿，經高等法院二審，已將主導走私的者判處1年6個月及1年2月個有期徒刑，昨（27）日定讞。據了解，漁船「順發886號」在2021年8月19日從基隆八斗子港出海至澎湖海域，隨即間接收取大陸籍船隻上的品種貓，接著往台南安平港出發，試圖走私品種貓上岸，但於，包含，被分裝在62個貓籠內，價格高達196萬2363元。檢方深入追查，經營寵物養殖場的林政龍與在台中從事水產批發的鄭常嘉合謀，找上前海巡隊員張芳溢和負責船艙改造和業務接洽的郭閔豪，在澎湖海域接收大陸漁船載運的154隻名貴品種貓，他們還，試圖走私來台，高雄地檢署偵辦起訴後，二審判主導走私的水產批發業者鄭常嘉及前海巡隊員張芳溢判處1年6月徒刑，張芳溢友人郭閔豪則判1年2月並宣告緩刑4年定獻，貓咪遭查獲後，因未經檢疫，，此舉引發動保人士不滿，上萬愛貓人士灌進同為愛貓族的前總統蔡英文的臉書，希望能，否則還可能出現其他心存僥倖的走私團隊，讓無數貓狗受害。蔡英文前總統曾在臉書發文表示「希望大家能了解，為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。我知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然我們必須檢討與精進這樣的制度。我們務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。」依照現行走私沒入動物及其產品處理作業程序，走私活體會先被區分為禽鳥類動物跟非保育類動物，因禽鳥類有禽流感疑慮，一遭查獲走私則一律銷燬，而非保育類動物也等同辦理。若要讓走私的喵星人與汪星人「免安樂死」，目前有兩種方式能解，，便可依《野生動物保育法》，通知農委會林務局或縣市政府鑑定，若無傳播動物傳染病之虞，可被安置收容；其二，，依照公約規定，若能追查走私動物是從哪來，可由來源國支付運送費用將動物送回，如果無法送回，則由入境國安置收容。，就算是品種貓狗，還是得面臨被安樂死的命運，只能期待未來政府能修法或提出更適合的應對方式，讓可愛的狗狗和貓咪能活下去。