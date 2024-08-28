全民免費看奧運轉播由政府買單？台藝大教授提出三大全新觀點

我是廣告 請繼續往下閱讀

對於日前奧運轉播該不該付費等爭議，《菱傳媒》在立法院召開記者會公布民調結果，並請來了多位立委與學者提供他們的看法，賴祥蔚首先提到他對於如何提升全國人民的運動風氣才是關鍵，賴祥蔚提出了第二點是針對民調部分，最後賴祥蔚提到，，最重要的還是，當國內運動產業盛行後，也許就能帶動國人的運動風氣，這兩者之間是相輔相成的，當運動風氣在國內流行，最大的受益者還是國人的健康。