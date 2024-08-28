全民免費看奧運轉播由政府買單？台藝大教授提出三大全新觀點

對於日前奧運轉播該不該付費等爭議，《菱傳媒》在立法院召開記者會公布民調結果，並請來了多位立委與學者提供他們的看法，台灣藝術大學廣播電視學系的賴祥蔚教授則是在會上提出了三項全新的觀點。
賴祥蔚首先提到他對於如何提升全國人民的運動風氣才是關鍵，當民眾願意去進行運動項目，除了能鍛鍊出健全的身體來讓國力增強，同時還能夠減少民眾在醫療上的費用，賴祥蔚也補充說，讓國人有良好的運動風氣，應該也是政府希望創立體育部的最大願景。
賴祥蔚提出了第二點是針對民調部分，當奧運轉播該不該付費這項公共議題被用民調這種科學且客觀的方式呈現後，固然是一種方向，但最主要的還是人民的想法，當全民都有支持運動產業的氛圍後，相信運動員也會更無後顧之憂以及動力，去爭取更好成績。
最後賴祥蔚提到，在民調上還能增加一點，探討民眾觀看某項運動賽事，與其本身是否有在進行這項運動之間的相關性，因為在原先民調上能發現在支持付費收的受訪者中，有 36.1%的人並沒有額外付費收看，這數據高於高於付費收看的21.1%，或許應該先讓民眾喜歡上某項運動，就能夠使他們願意掏錢出來支持這項運動產業，最重要的還是，當國內運動產業盛行後，也許就能帶動國人的運動風氣，這兩者之間是相輔相成的，當運動風氣在國內流行，最大的受益者還是國人的健康。
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賴祥蔚提出了第二點是針對民調部分，當奧運轉播該不該付費這項公共議題被用民調這種科學且客觀的方式呈現後，固然是一種方向，但最主要的還是人民的想法，當全民都有支持運動產業的氛圍後，相信運動員也會更無後顧之憂以及動力，去爭取更好成績。
最後賴祥蔚提到，在民調上還能增加一點，探討民眾觀看某項運動賽事，與其本身是否有在進行這項運動之間的相關性，因為在原先民調上能發現在支持付費收的受訪者中，有 36.1%的人並沒有額外付費收看，這數據高於高於付費收看的21.1%，或許應該先讓民眾喜歡上某項運動，就能夠使他們願意掏錢出來支持這項運動產業，最重要的還是，當國內運動產業盛行後，也許就能帶動國人的運動風氣，這兩者之間是相輔相成的，當運動風氣在國內流行，最大的受益者還是國人的健康。