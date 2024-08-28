美網／超難堪！前冠軍開賽連拿9局、5度破發　最終遭逆轉首輪出局

前冠軍Sloane Stephens在2024年美國網球公開賽女單首輪爆冷出局！Stephens碰上來自法國的Clara Burel，一度連拿9局，未料最終卻以0：6、7：5、7：5遭逆轉，難堪淘汰。
美國女將Sloane Stephens曾在2017年拿下美網女單冠軍，未料卻連兩年在女單首輪被淘汰，且今年更慘烈，遭對手逆襲吞敗。
先盛後衰 Stephens遭逆轉
Stephens開賽一帆風順，首盤連破對手3個發球局，秋風掃落也以6：0拔得頭籌。第二局又連破Burel兩個發球局，取得3：0領先，眼看勝利在握，未料戰況突然風雲變色。
Clara Burel在次盤第4局破發後，表現判若兩人，之後又在第6、10、12局三度破發，以7：5扳回一城。
第三局Clara Burel又是後來居上，雖然首局就遭到破發，但很快穩住陣腳，並在比賽後段於第8、10、12局連續破發，精彩搶下逆轉勝。
雖然Sloane Stephens遭到大逆轉吞敗，但賽前外界仍較看好世界排名第56的Clara Burel。根據《球王體育賽事inplayZ》整理的國際盤口顯示，Burel本場比賽獲勝賠率為1.83，略優於世界排名第62的Stephens之1.95。
我是廣告 請繼續往下閱讀
先盛後衰 Stephens遭逆轉
Stephens開賽一帆風順，首盤連破對手3個發球局，秋風掃落也以6：0拔得頭籌。第二局又連破Burel兩個發球局，取得3：0領先，眼看勝利在握，未料戰況突然風雲變色。
Clara Burel在次盤第4局破發後，表現判若兩人，之後又在第6、10、12局三度破發，以7：5扳回一城。
第三局Clara Burel又是後來居上，雖然首局就遭到破發，但很快穩住陣腳，並在比賽後段於第8、10、12局連續破發，精彩搶下逆轉勝。
雖然Sloane Stephens遭到大逆轉吞敗，但賽前外界仍較看好世界排名第56的Clara Burel。根據《球王體育賽事inplayZ》整理的國際盤口顯示，Burel本場比賽獲勝賠率為1.83，略優於世界排名第62的Stephens之1.95。