NBA／湖人傳已鎖定Doncic聯手AD　打造「後詹姆斯時代」爭冠陣容

NBA球星LeBron James將在今年12月年滿40歲，湖人球團已開始積極佈局「後詹姆斯時代」的戰力，且目標傳出是獨行俠當家球星Luka Doncic，打造出新的爭冠陣容。
年僅25歲的Doncic早已證明頂尖身手，也是NBA的明星球員之一，Doncic在2021年8月簽署了一份5年2.15億美元(約68億台幣)的合約，而Doncic也將在明年到期，這也給湖人絕佳的搶人機會。
湖人隊展望未來，Luka Doncic將成為LeBron James退休後的最佳戰術藍圖。若能順利網羅Doncic，將能確保湖人戰力能無縫接軌，同時與Anthony Davis組成新的二人組，具備逐鹿中原的本錢。
Doncic＋AD打造新奪冠陣容
《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美國媒體的報導，「獨行俠雖然在上季殺入總冠軍賽，但此套陣容能否連續爭冠仍是未知數。而湖人日前保留未來選秀權的決定，也顯示球團目前仍在考慮長期發展。」
Doncic自2018年進入NBA以來，已經證明自己是一位頂級球員，職業生涯場均攻下28.7分、8.7籃板和8.3助攻。上季Doncic更拿下得分王，場均助攻和命中三分球數，皆高局聯盟第2。
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湖人隊展望未來，Luka Doncic將成為LeBron James退休後的最佳戰術藍圖。若能順利網羅Doncic，將能確保湖人戰力能無縫接軌，同時與Anthony Davis組成新的二人組，具備逐鹿中原的本錢。
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《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區也引述美國媒體的報導，「獨行俠雖然在上季殺入總冠軍賽，但此套陣容能否連續爭冠仍是未知數。而湖人日前保留未來選秀權的決定，也顯示球團目前仍在考慮長期發展。」
Doncic自2018年進入NBA以來，已經證明自己是一位頂級球員，職業生涯場均攻下28.7分、8.7籃板和8.3助攻。上季Doncic更拿下得分王，場均助攻和命中三分球數，皆高局聯盟第2。