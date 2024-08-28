1小時湊齊2800萬現金交保！鄭文燦關47天走出法院　身型消瘦

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▲鄭文燦2800萬元交保，限制住居及出境出海，面無表情走出地院。（圖／攝影中心）

▲鄭文燦2800萬元交保後快步上車。（圖／攝影中心）

桃園市前市長鄭文燦涉嫌收賄500萬被起訴，桃園地院27日晚間召開羈押庭，經4小時的移審庭庭訊，於凌晨1時30分完成評議，鄭文燦以2800萬元具保並限制住居及限制出境出海，鄭文燦以1小時湊齊了保釋金，28日清晨5時2分完成具保踏出桃園地院，鄭文燦全程面無表情、白髮蒼蒼，低調不發一語，直接走上車。昨天晚間27日晚間9時30分，桃園地院開移審庭，28日凌晨1時30分評議結果出爐，裁定鄭文燦依2800萬元交保並限制住居、限制出境出海，其餘被告廖家興依60萬元交保、廖力廷依25萬元交保、廖俊松依110萬交保、侯水文依205萬元交保。今天2時41分，鄭文燦大哥鄭文彬親自攜帶登機箱及紙袋進入地院，在3時14分再度攜帶登機箱及紙袋入院點交金額，約5時點交金額完成，鄭文燦同律師於5時2分踏出地院門口，只見鄭文燦身型消瘦不少，面無表情、不發一語與鄭文彬搭乘車輛離開。