檢求重刑12年是因鄭文燦不認罪？郭正亮預言結局：政治生命結束

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前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內華亞科土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，桃園地院27日晚間開庭審理是否續押，並於今（28）日裁定鄭文燦以2800萬元交保。而檢方在偵辦期間，在鄭文燦床頭櫃搜出678萬餘元，將另案偵辦財產來源不明罪。對此，前立委郭正亮表示，「這通常都有人要在撐，不願意說實話，但現在就只有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為不承認」，他也斷言，鄭文燦的政治生命確定結束了。郭正亮27日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，「鄭文燦這個案子是未遂，未遂起訴12年其實很重，廖家很明顯是當污點證人，所以沒有求刑，我覺得鄭文燦這也是沒有地方放，一但被查，所有的保險箱都會被起底的，你放來放去只能放你絕對信任的地方」。郭正亮認為，鄭文燦最後還是把錢放在家裡，是因為他找不到信任的人；而此案較令人意外的是很快就結案了，這表示相關人通通都承認，否則不會那麼快。郭正亮指出，「這通常都有人要在撐，不願意說實話，但現在就只有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為不承認」，且鄭文燦講的理由，檢方認為太不合理，完全不能接受。郭正亮也斷言，鄭文燦的政治生命確定結束了。