2024帕拉林匹克運動會29日開幕！張廖萬堅巡視　後勤比照巴黎奧運

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▲教育部張廖萬堅政務次長視察我國代表團選手村配置情形，並鼓勵劉雅婷及陳柏諺選手(體育署提供）

2024帕拉林匹克運動會（帕運）將於明（29)日清晨開幕，為了勉勵我國選手征戰巴黎帕運，教育部張廖萬堅政務次長今（28）日抵達法國後，立即前往視察我國代表團設置的物理治療站及選手村相關服務整備情形，他表示本屆帕運的後勤皆比照巴黎奧運，希望政府做最佳的後盾，讓選手感受到代表國家參賽的光榮感。比照巴黎奧運模式，張廖萬堅次長表示，政府對奧運、帕運同等重視，相信國人都有感受到國內對帕運關注的提升，尤其日前到國家運動訓練中心關心選手狀況，感覺到選手士氣高昂，「這次帕運後勤配置村外物理治療、運動中心及膳食公寓等服務，資源挹注是歷屆最好。」，次長強調這樣的後勤配置以後都是基本配備，「選手出來比賽，我們都會提供最大的資源協助，讓他們感受到代表國家參賽的榮耀，在場上盡情奮戰。」今天前往治療的羽球好手胡光秋則表示，本屆安排村外物理治療服務對選手有很大的幫助，因為運動防護員能夠進到村內的人數有限，村外據點能讓人員配置更為彈性，讓每位選手都被照顧到，加上環境舒適，躺在床上感覺心情比較穩定，很謝謝醫療團隊的協助。隨後次長前往選手村視察配置並關心選手適應情形，本屆我國代表團掌旗官劉雅婷及陳柏諺表示在村內均已安置妥當，雅婷近日前往田徑練習場熱身，柏諺也已經到桌球正式競賽場地熟悉環境。巴黎帕運即將於8月29日揭開序幕，我國代表團共取得7種運動種類、13席參賽資格，包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席，其中最年輕的選手是就讀於新北市海山高中17歲桌球新星陳柏諺，而最資深則是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌65歲老將曾隆煇。期待本屆我國帕運代表團所有教練選手能攜手並進，爭取佳績。