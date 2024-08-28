大谷翔平強行出賽！左手被觸身球砸中　對金鶯持續拚50轟50盜紀錄

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大谷翔平強行出賽！美國職棒洛杉磯道奇隊今（28）日將在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，道奇隊將在此系列賽跟金鶯隊展開3連戰，金鶯隊近年來是美東超強球隊，勝率高達5成76，這個系列賽，不但考驗道奇隊投手戰力，也要看大谷能否發揮。大谷翔平今天將面對對方先發投手為Cole Irvin，生涯兩人對戰，大谷27打數8安打，並且有2轟，4打點，打擊率2成96，應該不會太差。由於手指骨折的「自由人」Freddie Freeman板凳出發，道奇推出Enrique Hernández鎮守一壘，並且讓他打第八棒，大谷翔平則是擔任開路先鋒，擔任指定打擊。