大谷翔平強行出賽！左手被觸身球砸中　對金鶯持續拚50轟50盜紀錄

大谷翔平強行出賽！美國職棒洛杉磯道奇隊今（28）日將在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊，日籍好手大谷翔平前一場被觸身球砸傷，左手腕今天也有貼布，目前看來骨頭沒有異常，但是可能還有腫脹的狀況，而他預定先發打一棒、指定打擊，帶傷上陣。大谷翔平目前已經完成41轟40盜的紀錄，持續往50轟50盜邁進，而大聯盟過去從未有球員完成此偉業，大谷翔平若達成，將是大聯盟百年來首位。
大谷翔平觸身球無礙 仍強行出賽
道奇隊將在此系列賽跟金鶯隊展開3連戰，金鶯隊近年來是美東超強球隊，勝率高達5成76，這個系列賽，不但考驗道奇隊投手戰力，也要看大谷能否發揮。
大谷翔平今天將面對對方先發投手為Cole Irvin，生涯兩人對戰，大谷27打數8安打，並且有2轟，4打點，打擊率2成96，應該不會太差。
不過大谷傷勢讓人擔心，他在今天賽前已經用藍色的貼布繃帶把患部包起來，是否可以順勢開轟，備受期待。
由於手指骨折的「自由人」Freddie Freeman板凳出發，道奇推出Enrique Hernández鎮守一壘，並且讓他打第八棒，大谷翔平則是擔任開路先鋒，擔任指定打擊。
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道奇隊將在此系列賽跟金鶯隊展開3連戰，金鶯隊近年來是美東超強球隊，勝率高達5成76，這個系列賽，不但考驗道奇隊投手戰力，也要看大谷能否發揮。
大谷翔平今天將面對對方先發投手為Cole Irvin，生涯兩人對戰，大谷27打數8安打，並且有2轟，4打點，打擊率2成96，應該不會太差。
不過大谷傷勢讓人擔心，他在今天賽前已經用藍色的貼布繃帶把患部包起來，是否可以順勢開轟，備受期待。
由於手指骨折的「自由人」Freddie Freeman板凳出發，道奇推出Enrique Hernández鎮守一壘，並且讓他打第八棒，大谷翔平則是擔任開路先鋒，擔任指定打擊。