檢方從1細節證明鄭文燦動過500萬　黃揚明見新聞稿驚呼：精彩

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前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內華亞科土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，桃園地檢署27日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭文燦等11人，檢調也痛斥鄭文燦對於犯行矢口否認，辯稱是遭他人誣陷，對鄭文燦具體求處重刑12年。對此，資深媒體人黃揚明指出，鄭文燦交回的500萬以及600萬的政治獻金，都是用橡皮筋綁的，檢方從此細節證明鄭文燦非無辜，相當精彩。黃揚明27日在節目《大新聞大爆卦》表示，「他們當初就問得很清楚：你這個錢是怎麼包裝的？」因為銀行封紮現金，一定會用紙條，將現金每10萬元綑在一起，500萬進去的時候，是這樣包的。若鄭文燦要說自己都不知情，現金都放在那邊，照理說是原封不動交回，應該連「包裝」都不會改變；可檢察官在新聞稿中就提到，後來繳回的500萬以及600萬的政治獻金，當事用橡皮筋綁的。黃揚明說，原本銀行一綑一綑的現金，鄭文燦繳回的卻是用橡皮筋綁的，「那就不一樣了啊！好，那那個500萬跑到哪裡去了？」代表那個500萬鄭文燦有動過，「你不是拿原封不動的500萬還回去，你是另外拿了500萬還他，還有那個600萬還他！」黃揚明直言，新聞稿很精彩，檢方從這麼細的細節，證明了鄭文燦「知情」。