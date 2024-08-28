2024巴黎帕運29日凌晨2:00開幕！中華隊參賽選手與轉播資訊一次看

2024巴黎帕運（帕拉林匹克運動會）將在台灣時間8月29日凌晨2:00開始至9月9日登場。帕運是身心障礙運動員的最高殿堂，中華隊隊在本屆巴黎帕運共有13名選手在7項運動種類取得參賽資格，1包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席，其中最年輕的選手是就讀於新北市海山高中17歲桌球新星陳柏諺，而最資深則是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌65歲老將曾隆煇。《NOWnews今日新聞》為您整理相關選手與轉播相關資訊，讓台灣民眾一起為中華隊加油。
中華隊13席選手參賽 陳柏諺相當被看好
國際帕拉林匹克委員會官網指出，為期12天的運動盛事，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。中華隊這次有13名選手在7項運動種類取得參賽資格，1包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。
什麼是帕運？ 開閉幕時間為何
巴黎帕運開幕式於當地時間8月28日晚間9:00（台灣時間8月29日凌晨2:00）登場，比照巴黎奧運，這次帕運地點首次移至體育場外，選在知名地標香榭麗舍大街和協和廣場舉行，預計將有6.5萬名觀眾一同見證這歷史性的一刻。閉幕儀式則安排在當地時間9月8日晚間9:00（台灣時間9月9日凌晨2:00）。
2024巴黎帕運台灣選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
帕運賽程：
29日跆拳道打先鋒，台灣好手蕭翔文有機會奪牌，之後31日田徑、健力等項目都會一一出爐，為中華隊爭取榮耀。民眾可上帕運官網查詢相關賽程。
2024巴黎帕運直播轉播線上看平台
2024巴黎帕運可在中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道、華視、公視收看，或是民眾可利用線上轉播等收視。
電視頻道
公視：CH 13台（節目表查詢）
華視：CH 52台（節目表查詢）
中華電信MOD
網路平台線上看
中華電信Hami Video奧運專區
愛爾達體育1、2、3、4台
愛爾達帕運1、2、3、4、5、6台
ELTA TV 愛爾達電視
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愛爾達體育MAX 3、4、5、6、7、8台
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國際帕拉林匹克委員會官網指出，為期12天的運動盛事，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。中華隊這次有13名選手在7項運動種類取得參賽資格，1包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。
什麼是帕運？ 開閉幕時間為何
巴黎帕運開幕式於當地時間8月28日晚間9:00（台灣時間8月29日凌晨2:00）登場，比照巴黎奧運，這次帕運地點首次移至體育場外，選在知名地標香榭麗舍大街和協和廣場舉行，預計將有6.5萬名觀眾一同見證這歷史性的一刻。閉幕儀式則安排在當地時間9月8日晚間9:00（台灣時間9月9日凌晨2:00）。
2024巴黎帕運台灣選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
帕運賽程：
29日跆拳道打先鋒，台灣好手蕭翔文有機會奪牌，之後31日田徑、健力等項目都會一一出爐，為中華隊爭取榮耀。民眾可上帕運官網查詢相關賽程。
2024巴黎帕運直播轉播線上看平台
2024巴黎帕運可在中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道、華視、公視收看，或是民眾可利用線上轉播等收視。
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