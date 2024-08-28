道瓊再創高、費半漲逾1%　台股開盤上漲25點、台積電漲4元

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市場觀望輝達即將公布的財報，美股四大指數昨（27）日全數走高，其中道瓊指數再創歷史新高，費半指數上漲逾1%，激勵台北股市今（28）日開盤上漲25.57點、來到22210.57點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.07點、來到272.5點。權值股走勢分歧，台積電開盤上漲4元、來到946元；鴻海開盤上漲0.5元、來到181元；聯發科開盤下跌5元、來到1205元。市場觀望AI領頭羊輝達的最新財報，雖然市場態度略為謹慎，不過美股多頭擋不住，四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲9.98點或0.02%，收41250.5點；那斯達克指數上漲29.06點或0.16%，收17754.82點；標普500指數上漲8.96點或0.16%，收5625.8點；費半指數上漲56.28點或1.10%，收5153.63點。科技五大天王卻跌多漲少，Meta下跌0.39%，蘋果上漲0.37%，Alphabet下跌0.89%，微軟上漲0.09%，亞馬遜下跌1.36%。半導體股多數收紅，輝達上漲1.46%；博通上漲1.11%；美光下跌1.06%；高通上漲2.62%；應用材料下跌0.23%；德儀上漲1.17%；AMD上漲0.34%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.88%；日月光ADR上漲1.66%；聯電ADR上漲0.23%；中華電信ADR下跌0.15%。