北士科案啟動調查　郭正亮預言「柯文哲萬案齊發」：很麻煩

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，而其在台北市長任內的三大案，包括京華城案、北士科案及台智光案，被外界認為是檢調接下來的調查重點。北士科土地招標遭疑圖利新光人壽，檢廉已展開偵查，台北地檢署27日傳喚北市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥以及相關業者等3人作證。對此，前立委郭正亮表示，「北士科的案子也啟動了，也偵訊了兩個人，柯文哲可能是萬案齊發」。郭正亮27日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，北士科的案子也啟動了，目前也偵訊了兩個人，他認為柯文哲可能是萬案齊發，「就是政治獻金流向、買房財產來源不明，人家都會去問」，郭正亮續指，大家早認定彭振聲轉為污點證人了，「而且很麻煩的是，都委會有人講話，我才了解法律關係」。郭正亮說明，圖利罪就是明知其違法，卻做出某個決策來獲利，「如果都委會有不少委員都表達反對，你把他們換掉，這就構成圖利罪」，郭正亮也提及京華城一案，「容積率840％，監察院也有提出沒有這種行情，這把他併在一起看的時候，就對他非常不利」。