李杏大方認愛光頭男！逛街甜牽小9歲「法白社群」總監劉珞亦熱戀

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▲▼《法律白話文運動》總監劉珞亦，他經營自媒體，自介大方寫下「是個光頭，曾經是個禿頭」。（圖／劉珞亦IG）

▲李杏2022年以電視劇《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。（圖／李杏IG）

40歲李杏曾以《茶金》獲得金鐘女配角，她之前曾和已婚温昇豪傳出緋聞，兩人都出面否認過，今（28）日爆出有新對象，她和網紅、《法律白話文運動》的總監劉珞亦被拍到大街上約會，甚至男方出入女方家，過半同居的生活。李杏透過經紀公司回應《NOWnews今日新聞》，「謝謝大家關心，現在很開心～」大方認了戀情。31歲的劉珞亦經營自媒體，在IG自我介紹寫「會出現在《法客電台》及《珞亦不絕》，在補習班教憲法，是個光頭，曾經是個禿頭」，相當有個人特色，《法律白話文運動》有37.3萬人追蹤，是有名氣的知識型網紅。根據《鏡週刊》報導，李杏和小她9歲的劉珞亦逛街約會被拍，走到一半李杏還伸手掀起劉珞亦的衣服，幫忙背後抓癢，她也大方介紹男方給朋友：「這是我男友。」愛得大方。李杏2016年以電影《樓下的房客》入圍第53屆金馬獎最佳女配角獎，2022年以電視劇《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，李杏出演「夏慕雪」角色，在劇中不僅擔任老闆，並且要學唱京劇，表演讓人驚艷。她之前曾和同門温昇豪傳緋聞，被拍到酒局後他進女方家門，新聞曝光後兩人都否認是烏龍，温昇豪表示是因為公事有交集，還自嘲說被寫待很短：「下次要待久一點！」李杏則表示，「最常去我家的人是大鶴，而且他都是一待10幾小時那種，都待到早上，結果都沒有人要拍，昇豪很倒楣，才去20幾分鐘就被拍。」