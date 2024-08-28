跟進Energy回歸！棒棒堂6人合體實境秀「金主給850萬」電視台證實

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▲在Energy合體復出後，也傳出下一個即將合體的團體是解散15年的「Lollipop棒棒堂」。（圖／王子臉書）

▲小煜（後排左起）、敖犬、阿緯、威廉、王子、小杰不定期聚會，解散依舊有好交情，有幾位已經走入家庭成人夫。（圖／王子IG）

男團Energy回歸掀熱潮，不少粉絲敲碗解散15年的棒棒堂男孩也回歸，「Lollipop棒棒堂」敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子日前分別出席活動時，都對此不排斥。今（28）日傳出回歸有譜，會先從實境節目合體。對此，TVBS回應《NOWnews今日新聞》，「TVBS持續為觀眾帶來最好的作品，目前正在努力推進中，敬請期待。」2006年綜藝節目《模范棒棒堂》捧紅許多男孩，其中6位棒棒堂男孩敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子，組成男團「Lollipop棒棒堂」，當時火遍全台。約滿後，敖犬、小煜、威廉、阿緯四人則與金牌大風簽約並更改團名為「Lollipop F」，王子則和小杰、毛弟組成新團JPM。目前6棒都各自單飛發展，跨足演員、主持、電影等，有人則是結婚生子、經營餐廳品牌。面對粉絲敲碗希望回歸，成員們出席活動時，都有被問到意願，今年4月中王子與阿緯、威廉及小煜聚餐慶祝35歲生日，王子許下的願望正是「祝我們早日合體成功喔！」根據《CTWANT》報導，他們真的要合體了，第一步是實境節目，由TVBS製作《來吧！哪裡怕》，該節目還獲得文化部850萬補助。6棒雖然各自單飛，但感情不散，不定期聚會可見交情，王子7月時出席阿緯品牌活動，他曾被問到卡關關鍵，王子不諱言直說「時間」是最大的因素，透露大家心裡都是想要再次聚在一起的，而Energy回歸給大家感動，阿緯說今年合體機率已經超過70％，還開玩笑地說：「不好說，得看王子收費的標準！」