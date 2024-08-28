金塊學弟不給0號球衣？Westbrook澄清　希望媒體停止散播假新聞

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「威少」Russell Westbrook在休賽季轉戰丹佛金塊，近期卻傳出加入球隊後，向Christian Braun索要0號球衣遭婉拒，Hunter Tyson則是大方將4號球衣讓給Westbrook，不要求任何回報，自己是要用新的號碼開始新賽季，「請大家放過我們的年輕新星，我跟Braun從來沒有討論過背號的問題，我沒有考慮也沒有要求要穿上0號球衣，因為我打算用新的背號來代表新的開始，新賽季即將開始，不幸的是假新聞不斷流傳，我跟Braun已經全心投入訓練，準備在高原城市大展拳腳。」雖進攻表現不如以往，但Westbrook去年打出生涯最佳防守成績，根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4，豐富的經驗和充滿激情的個性，可以給金塊帶來不一樣的火花。