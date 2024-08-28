金塊學弟不給0號球衣？Westbrook澄清　希望媒體停止散播假新聞

「威少」Russell Westbrook在休賽季轉戰丹佛金塊，近期卻傳出加入球隊後，向Christian Braun索要0號球衣遭婉拒，Hunter Tyson則是大方將4號球衣讓給Westbrook，不要求任何回報，此事引起Westbrook的球迷不滿，表示Braun一點都不尊重學長，而Westbrook在今（28）日在IG澄清自己並沒有向Braun索要0號球衣，並希望網路不要再流傳假新聞。
不穿0號 改穿4號代表新的開始
Westbrook在IG限時動態表示自己是要用新的號碼開始新賽季，「請大家放過我們的年輕新星，我跟Braun從來沒有討論過背號的問題，我沒有考慮也沒有要求要穿上0號球衣，因為我打算用新的背號來代表新的開始，新賽季即將開始，不幸的是假新聞不斷流傳，我跟Braun已經全心投入訓練，準備在高原城市大展拳腳。」
Westbrook在今年夏天轉戰金塊，合約為2年680萬美元，在金塊後預計會擔任替補，Westbrook這幾年體能條件下滑，但轉型似乎不是太成功，上賽季例行賽繳出場均11.1分、5籃板、4.5助攻、1.1抄截，季後賽場均6.3分、4.2籃板、1.7助攻、1.2抄截，跟過往MVP身手有段差距。
雖進攻表現不如以往，但Westbrook去年打出生涯最佳防守成績，根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4，豐富的經驗和充滿激情的個性，可以給金塊帶來不一樣的火花。
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Westbrook在IG限時動態表示自己是要用新的號碼開始新賽季，「請大家放過我們的年輕新星，我跟Braun從來沒有討論過背號的問題，我沒有考慮也沒有要求要穿上0號球衣，因為我打算用新的背號來代表新的開始，新賽季即將開始，不幸的是假新聞不斷流傳，我跟Braun已經全心投入訓練，準備在高原城市大展拳腳。」
Westbrook在今年夏天轉戰金塊，合約為2年680萬美元，在金塊後預計會擔任替補，Westbrook這幾年體能條件下滑，但轉型似乎不是太成功，上賽季例行賽繳出場均11.1分、5籃板、4.5助攻、1.1抄截，季後賽場均6.3分、4.2籃板、1.7助攻、1.2抄截，跟過往MVP身手有段差距。
雖進攻表現不如以往，但Westbrook去年打出生涯最佳防守成績，根據《Second Spectrum》數據顯示，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4，豐富的經驗和充滿激情的個性，可以給金塊帶來不一樣的火花。