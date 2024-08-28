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今天快衝！全家特大杯美式30元、奶茶6折　牛奶冰淇淋買一送一

記者鍾怡婷/綜合報導

▲全家今（28）日起特大杯美式第二杯10元，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於原價60元的美式，只要30元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今（28）日起特大杯美式第二杯10元，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於原價60元的美式，只要30元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
夏季消暑咖啡優惠，全家今（28）日起特大杯美式第二杯10元，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於原價60元的美式，只要30元開喝，還有夏芒粉角青茶、好喝奶茶第二杯也10元；全家本週康康五優惠提早曝光，有牧場直送牛奶冰淇淋、檸檬氣泡水買一送一。

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🟡全家便利商店
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
▲▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜8月30日至9月1日
◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家本週康康五優惠出爐，牧長直送牛奶雪糕買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠出爐，牧長直送牛奶雪糕買一送一。（圖／全家提供）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）

📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）

▲7-11門市有冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，平均單杯43元，約是5.7折。（圖／業者提供）
▲7-11門市有冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，平均單杯43元，約是5.7折。（圖／業者提供）
▲精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／7-11提供）
▲精品生椰厚拿鐵2杯160元，咖啡細緻口感，搭配入口椰香冰爽，每口啜飲都能感受花果香氣、滑順香甜。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7折（原價80元、特價56元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

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