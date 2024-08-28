太陽光電重大職災比例逐年增　勞動部辦座談會籲業者強化風險管控

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我國在近10年發生19件太陽光電相關重大職業災害，而且比例呈現逐年升高的趨勢，為了強化建築物屋頂設置太陽光電發電設備的作業安全衛生，勞動部職業安全衛生署日前邀請光電開發商、承攬商、相關（協）公會等業者團體，共同探討太陽光電發電設備在製造、安裝、使用與運維各個階段的安全衛生管理作為。職安署表示，為了達成2050年淨零排放目標，行政院已將能源轉型列為推動策略，並將太陽光電納入12項關鍵策略之一，致力提升再生能源發電占比，不過光電相關設備在安裝、使用以及後續維護管理階段，工作者經常面臨高處作業、電氣作業、高氣溫作業等諸多風險。職安署說明，根據統計我國在近10年太陽光電相關重大職業災害共計19件，2022年迄今即已發生8件，而且比例呈現逐年升高的趨勢，因此呼籲業者落實職安相關規定，透過風險辨識、分析、評估加以制定各項防災策略，強化太陽光電設備的設置與運維管理，確保職場工作安全。職安署提到，透過屋頂太陽能光電設備安全衛生管理座談會，除了針對太陽光電模組製程、場域的各項職業安全衛生提出精進的經驗與作法，包括如何落實風險評估、提升裝設廠商的安全衛生自主管理能力等議題，未來也將持續積極協助光電產業完備安全衛生標準化契約與圖說，推動各項安全衛生教育訓練，並且督促光電業者在建築物設置太陽光電發電設備期間，即應設置運維所需的樓梯、通道、欄杆等永久性設備，降低勞工在屋頂設置光電設備面臨的風險。除此之外，職安署指出，亦將持續針對太陽光電系統施工安全衛生實施輔導、專案檢查，督促業者落實各項職安法相關規定，期許促進光電技術交流合作，推動綠色產業正向循環，提升我國職安衛水準。