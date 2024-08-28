帕拉林匹克運動會登Google Doodle！奧運小鳥回歸　裝輔具超勵志

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▲小鳥化身為運動員，裝上各種輔具努力前進。（圖／取自官網）

。今年「2024巴黎帕運會」為了迎接這一場全球性的運動賽事，Google 今（28）天首頁就立即換上了新的Doodle，且延續奧運的元素，由小鳥們化身為運動員，震翅飛翔在法國巴黎知名的協和廣場方尖碑上方，相當振奮人心。它由國際帕拉林匹克委員會（IPC）主辦，參賽者包括各類身心障礙運動員，如移動障礙、截肢、視力障礙及腦性麻痺等。這次「2024巴黎帕運會」Google Doodle塗鴉上的小鳥們相當具有代表性，小鳥化身為運動員，裝上各種輔具努力前進，像有小鳥用單翅飛翔，還有坐在輪椅上的奮力前划的小鳥，共同圍繞在法國巴黎知名的協和廣場方尖碑上方，一同致敬即將開幕的2024巴黎帕運會。2024巴黎帕運會是身心障礙選手最高競技夢想舞台，