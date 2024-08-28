帕拉林匹克運動會登Google Doodle！奧運小鳥回歸　裝輔具超勵志

2024巴黎奧運結束後緊接著就是「帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）」登場，台灣比較常用簡稱會是帕運會、帕運、帕奧。今年「2024巴黎帕運會」為了迎接這一場全球性的運動賽事，Google 今（28）天首頁就立即換上了新的Doodle，且延續奧運的元素，由小鳥們化身為運動員，震翅飛翔在法國巴黎知名的協和廣場方尖碑上方，相當振奮人心。
帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）是一項專為身心障礙者舉辦的國際綜合體育賽事，帕運紀錄片記載「奧運是英雄誕生的地方，帕運則是英雄匯集的地方」。它由國際帕拉林匹克委員會（IPC）主辦，參賽者包括各類身心障礙運動員，如移動障礙、截肢、視力障礙及腦性麻痺等。
這次「2024巴黎帕運會」Google Doodle塗鴉上的小鳥們相當具有代表性，小鳥化身為運動員，裝上各種輔具努力前進，像有小鳥用單翅飛翔，還有坐在輪椅上的奮力前划的小鳥，共同圍繞在法國巴黎知名的協和廣場方尖碑上方，一同致敬即將開幕的2024巴黎帕運會。
2024巴黎帕運會是身心障礙選手最高競技夢想舞台，今年賽事將從8月28日至9月8日為期12天，台灣共取得7種運動種類13席參賽資格，包括桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。
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這次「2024巴黎帕運會」Google Doodle塗鴉上的小鳥們相當具有代表性，小鳥化身為運動員，裝上各種輔具努力前進，像有小鳥用單翅飛翔，還有坐在輪椅上的奮力前划的小鳥，共同圍繞在法國巴黎知名的協和廣場方尖碑上方，一同致敬即將開幕的2024巴黎帕運會。
2024巴黎帕運會是身心障礙選手最高競技夢想舞台，今年賽事將從8月28日至9月8日為期12天，台灣共取得7種運動種類13席參賽資格，包括桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。