鄭文燦暗櫃搜出678萬　陳揮文看桃檢記者會怒轟：是在怕什麼？

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前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內華亞科土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，桃園地院27日晚間開庭審理是否續押，並於今（28）日裁定鄭文燦以2800萬元交保。而檢方在偵辦期間，在鄭文燦暗櫃搜出678萬餘元，將另案偵辦財產來源不明罪。對此，資深媒體人陳揮文直言，對於桃檢記者會不開放記者提問，「鄭文燦放了600多萬在家裡是犯法嗎？你在怕什麼？請問這個主任檢察官為什麼怕記者提問？」陳揮文27日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，鄭文燦此案為多年前舊案，當時為何沒積極處理？法院甚至多次不同意開搜索票。對於檢方查辦鄭文燦並起訴，他認為漏洞甚多、對「品質」不以為然，並認為此案等到現在才出手，根本是討好上意，形同為政治服務，相關過程也顯得很刻意、粗糙。他痛批，檢方辦鄭文燦案前後態度不一，如何讓人相信檢調、司法是中立的？針對檢方提及發現藏在鄭文燦住處的678萬現金，陳揮文直言，「我想請問檢察官你要證明什麼？你要證明鄭文燦在家裡藏了六百多萬，那這678萬是贓款嗎？還是洗錢？還是不法所得？你要證明什麼？」難道鄭文燦放600多萬在家裡犯法嗎？陳揮文質疑，「我想請問檢察官，任何一個民眾在家裡、臥室、辦公室放多少錢才不犯法？」