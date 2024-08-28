狠甩桃院一巴掌！檢聲請搜索鄭文燦10次遭拒　逕行1次搜出678萬

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前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內華亞科土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，桃園地院27日晚間開庭審理是否續押，並於今（28）日裁定鄭文燦以2800萬元交保。而檢方在偵辦期間，在鄭文燦床頭櫃搜出678萬餘元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，將另案偵辦財產來源不明罪。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，檢方聲請搜索10次都被法院拒絕，動用逕行搜索權就搜出了678萬，「桃園地院法官應該踹共：為什麼之前堅決反對讓檢調執行搜索？為什麼一直駁回檢方搜索聲請？」游淑慧在臉書發文提及，桃檢襄閱主任檢察官指出，檢方偵辦時調詢及訊問131人次，聲請搜索10次、逕行搜索1次、調查局桃園市調處聲請搜索1次，執行搜索40處，並扣得相關筆記本、電腦等證物，今年7月11日在鄭文燦的施姓助理家中扣得現金87萬9590元，今年7月29日在鄭文燦台北市居所主臥室邊柱旁暗櫃內，發現以2個上鎖保冷提袋藏放現鈔新台幣678萬5000元。游淑慧指出，檢察官受不了法院不斷拒絕搜索聲請，所以直接跳過法院，動用逕行搜索權，「哇，結果一次，就搜出678萬。唉！桃園地院法官應該踹共：為什麼之前堅決反對讓檢調執行搜索？為什麼一直駁回檢方搜索聲請？在這個過程現金和犯罪證據已經轉移或湮滅多少？」粉專「高雄林小姐」也發文指出，檢方偵辦時「聲請搜索10次」，被桃園地方法院拒絕，遂「逕行搜索1次」，還真在鄭文燦房裡搜出678.5萬，「狠狠賞了桃園地方法院一巴掌。」