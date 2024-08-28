孫淑媚被爆祕婚8年、私生子認祖歸宗　本人親上火線9字回應了

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▲孫淑媚視覺年紀不像40多歲的熟女，保養功力了得。（圖／孫淑媚臉書）

▲孫淑媚被造謠祕婚8年，私生子可以認祖歸宗。（圖／Threads）

▲孫淑媚親自回應令人啼笑皆非的爆料。（圖／Threads）

孫淑媚14歲參加歌唱比賽節目出道，10年後拿下金曲獎台語歌后，2021年跨界拍攝電視劇《天橋上的魔術師》，精湛演技提名金鐘獎女主角，年屆不惑的她也是著名凍齡女星之一。43歲孫淑媚單身8年，近來傳出她祕密結婚8年、生下1名兒子，對此，本人親上火線否認。日前，有網友在Threads放上孫淑媚穿婚紗的照片，但其實是她早前拍攝的八點檔劇照，斗大的標題寫著「42歲孫淑媚出嫁了 新郎身分曝光太震撼」，還把男演員的臉塗上馬賽克，原PO煞有其事寫下：「孫淑媚結婚照意外曝光，藏了8年的男人竟然是他，兒子終於可以認祖歸宗。」該篇貼文甚至還有人問「真的嗎」，不久後釣出孫淑媚本人，她親自回覆：「單身...沒生過小孩，路過...」並附上一個無奈嘆氣的表情符號，網友傻眼表示：「作這新聞的人智商只有78，信這新聞的人智商只有87」、「一篇新聞廣告比內容還搶眼，不知道該看什麼東西...然後看了內容又沒什麼內容...」這並非孫淑媚第一次「被結婚」，過去她三不五時就會遭內容農場文章造謠，聲稱台語歌后祕婚生子，孫淑媚說，身邊的年輕朋友、粉絲都不會相信，但部分長輩可能會信以為真，而她確實從以前就想結婚、生小孩，現在年紀漸長，羨慕親友都有家庭，自己很嚮往，現在不排斥未婚生子的選項，有在思考到國外取卵生小孩。