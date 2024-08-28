柯文哲京華城案延燒！傳北檢搜索集團負責人沈慶京住所

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，而其在台北市長任內的三大案，包括京華城案、北士科案及台智光案，被外界認為是檢調接下來的調查重點。如今京華城案風波持續擴大，傳出台北地檢署動今（28日）再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。根據《鏡週刊》今（28）日報導指出，台北地檢署動今再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所，威京集團辦公室也被搜索，案情持續延燒，沈慶京也不排除被約談。北市前副市長彭振聲日前被檢調約談，訊後限制出境、出海、住居。京華城容積率案議會26日找來彭振聲說明，民進黨議員許淑華會後轉述指出，彭振聲承認自己受「柯文哲市長交辦」組成專案小組會議，至於柯文哲簽署關鍵公文的原因，彭振聲則強調都更條例「准用」跟「適用」不同，因此他不敢簽。台北市議會京華城案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧則指出，彭振聲表示，京華城案3次「便當會」他有2次沒有出席，2021年8月10日便當會柯文哲指示他當PM，也是在會後看到會議紀錄時才知道。