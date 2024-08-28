曹雅雯掰了女女戀！深夜和高壯男溜進民宅　聚會過程全被拍

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▲經紀人小君過去曾發出與曹雅雯的照片與牽手照，曖昧文字讓人容易多做聯想。（圖／IG chun_7560）

台語金曲歌后曹雅雯2年前受訪時，曾在媒體面前出櫃，坦言自己是雙性戀，也曾寫歌力挺同志情侶，日前因為和女經紀人小君有牽手照片，還傳出戀愛傳聞，不過事後經紀人否認。而近來曹雅雯又被目擊，身邊多了一名高挑壯碩的男性友人，2人深夜還一起搭計程車前往新北市板橋一處民宅，互動看起來有些親密，不過經紀人強調只是朋友聚會。據《CTWANT》報導，曹雅雯日前擔任樂團拍謝少年的演唱會嘉賓，晚間10點演出結束後，她搭乘計程車前往台北市中山區一間酒吧，曹雅雯下車後就進到酒吧內，直到隔天凌晨1點多才又看到她的身影。這時發現她身邊多了一名男性友人，對方不僅貼心幫拿包包，還先走出門口觀察巷口是否有異狀，隨後才示意曹雅雯跟上。曹雅雯和高壯男離開酒吧後，全程都保持一段距離，之後再一起搭上計程車，2人大約凌晨2點回到新北市板橋區一間民宅內，絲毫不避諱，且雙方看起來都對該處很熟悉，讓人好奇他們的關係。不過曹雅雯經紀人回應，當天演唱會結束後，曹雅雯和朋友約在酒吧聚會，結束後再到友人家續攤，只是一群朋友在喝酒，「有好消息一定通知大家。」事實上，曹雅雯的感情世界一向成謎，先前因為和歌手許富凱同屬一間經紀公司，加上2人都是從節目《明日之星》出道，也經常合唱或是一同出席商演，因此變成螢幕情侶，不過現在他們隸屬不同經紀公司後，就鮮少一起合作了；曹雅雯也曾和製作人「張三李四」團長張三傳出緋聞，不過曹雅雯很快就否認2人關係；後來曹雅雯坦承，曾和2名女生交往過，日前也因為和經紀人小君互動看起來非常親密而傳出緋聞，不過當時經紀人否認，並說「我們完全是超越親情及愛情的關係了，我們沒有在一起啦！」