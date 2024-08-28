「新新併」換股有望提高！台新金跌逾2%　新光金漲、中信金一度跌

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中信金要以每股14.55元收購新光金，也讓台新金換股「合意」併購新光金可能生變。台新金總經理林維俊表示，未來有可能調高換股比例，不過，台新金今（28）日早盤股價跌逾2%，下探18.7元，「新娘」新光金續漲，成交量也已破10萬張，而中信金股價一度由紅翻黑，目前在平盤32.85元盤整。國內第二樁金金併陷「三角戀」，中信金已向金管會遞件將以每股14.55元公開收購新光金股票，而台新金與新光金兩家公司董事會也通過換股合併，1股新光金換0.6022股的台新金，不過，由於換算下來換購價只有12.044元左右，遠不如中信金出價，市場也關注台新金是否提高換股比例。台新金總經理林維俊昨日在法說會上表示，未來有可能調整，也透露2年前曾向金管會提出公開收購新光金股票，架構與現在中信金所提一模一樣，只差價格有異，當時卻被金管會拒絕，希望全部用現金，不要部分現金及部分股票方，若金管會現在也採同樣的監理標準，應不會同意中信金公開收購新光金。對於台新金的說法，金管會則請台新金先釐清當初是否跟中信金一樣，在重訊公布公開收購條件，並檢視所提條件是否一模一樣。另外，金管會也說明對中信及台新提出併購新光金，會一視同仁，依法行政審理，還說對非合意併購審查條件更高。同時，在審查併購案時，更重視4大關係人權益，也會考量金融市場穩定等。不過，在台新金可能提高換股比例之下，台新金今日早盤股價跌逾2%，一度下探18.7元，目前仍在18.75元盤整，成交量有1.6萬元。中信金股價以32.9元上漲0.05元開出後，進一步衝33.1元，之後面臨賣壓，一度翻黑下探32.7元，跌0.45%，目前在平盤32.85元盤整，成交量有4萬張。今日下午2點中信金也將召開第2季法說會，是否針對「新新金」可能提高換股比例有進一步回應，市場也在看。至於「新娘」新光金今日早盤以13元上漲0.1元開出後，進一步來到13.1元，漲勢不若之前，盤中也面臨賣壓，一度拉回平盤12.9元，目前12.95元震盪，漲0.39%左右，成交量破10萬張。