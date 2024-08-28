台北公開賽籤表出爐！麟洋配最後一舞　戴資穎、周天成扛頭號種子

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▲台灣「羽球一哥」周天成，榮膺台北公開賽頭號種子，過去曾奪過4屆台北公開賽冠軍，將力拚刷新個人所保持的男單賽史最多冠紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽因撲球退賽，韓國公開賽選擇棄賽養傷，預計將回台參加台北公開賽，力求寫下新紀錄。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）

台北公開賽籤表出爐！超級300台北羽球公開賽，是我國最高等級的羽球賽事，昨（27）日籤表出爐，。值得一提的是，印度女單一姊辛度（Pusarla Venkata Sindhu），名列大會第2種子，有機會來台參賽。在巴黎奧運達成二連霸壯舉後的「麟洋配」，李洋暫時告別球員身份，並回到國立體大任教，而王齊麟則是已經和新搭檔邱相榤合拍，出戰日本公開賽及韓國公開賽。男子單打部分，世界排名第9的周天成榮膺頭號種子，第2到第5種子也都是台灣好手，分別為林俊易、王子維、蘇力揚及李佳豪。「小戴」戴資穎在日本公開賽闖入4強後，不幸因傷退賽，戴資穎在女單籤表中，扛下頭號種子身份，首戰對手將是世界排名第67的印度小將赫曼特（Tanya Hemanth）。台北公開賽將於9月3日，在台北小巨蛋開打