台北公開賽籤表出爐！麟洋配最後一舞　戴資穎、周天成扛頭號種子

台北公開賽籤表出爐！超級300台北羽球公開賽，是我國最高等級的羽球賽事，昨（27）日籤表出爐，「台灣一哥」、「台灣一姊」周天成及戴資穎，分別位列男單、女單賽事的頭號種子，而迎接最後一舞的「麟洋配」李洋、王齊麟，同樣名列男雙頭號種子，將力拚守護台灣主場。值得一提的是，印度女單一姊辛度（Pusarla Venkata Sindhu），名列大會第2種子，有機會來台參賽。
麟洋配最後合體 台灣好手齊聚
在巴黎奧運達成二連霸壯舉後的「麟洋配」，李洋暫時告別球員身份，並回到國立體大任教，而王齊麟則是已經和新搭檔邱相榤合拍，出戰日本公開賽及韓國公開賽。本次台北公開賽將回歸「麟洋配」組合，以男雙第一種子的身分出戰，最後一舞首戰將對上來自法國的組合Mael Cattoen／Lucas Renoir。
男子單打部分，世界排名第9的周天成榮膺頭號種子，第2到第5種子也都是台灣好手，分別為林俊易、王子維、蘇力揚及李佳豪。周天成過去曾奪過4屆台北公開賽冠軍，將力拚刷新個人所保持的男單賽史最多冠紀錄。
小戴力拚紀錄 4強、冠軍賽門票完售
「小戴」戴資穎在日本公開賽闖入4強後，不幸因傷退賽，韓國公開賽選擇棄賽養傷，預計將回台參加台北公開賽，除了力拚3連霸外，也將挑戰成為首位在單項賽事豪取6冠的女單球員。
戴資穎在女單籤表中，扛下頭號種子身份，首戰對手將是世界排名第67的印度小將赫曼特（Tanya Hemanth）。辛度名列大會第2種子，位處籤表下半部，倘若來台參賽，也要到決賽才會和戴資穎碰頭。
台北公開賽將於9月3日，在台北小巨蛋開打，雖然籤表出爐，但詳細賽程還沒公佈，眾多台灣好手齊聚，首日會外、會內賽免費入場，而在會內賽門票啟售後沒多久，4強、冠軍賽的門票就皆已完售。
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在巴黎奧運達成二連霸壯舉後的「麟洋配」，李洋暫時告別球員身份，並回到國立體大任教，而王齊麟則是已經和新搭檔邱相榤合拍，出戰日本公開賽及韓國公開賽。本次台北公開賽將回歸「麟洋配」組合，以男雙第一種子的身分出戰，最後一舞首戰將對上來自法國的組合Mael Cattoen／Lucas Renoir。
男子單打部分，世界排名第9的周天成榮膺頭號種子，第2到第5種子也都是台灣好手，分別為林俊易、王子維、蘇力揚及李佳豪。周天成過去曾奪過4屆台北公開賽冠軍，將力拚刷新個人所保持的男單賽史最多冠紀錄。
小戴力拚紀錄 4強、冠軍賽門票完售
「小戴」戴資穎在日本公開賽闖入4強後，不幸因傷退賽，韓國公開賽選擇棄賽養傷，預計將回台參加台北公開賽，除了力拚3連霸外，也將挑戰成為首位在單項賽事豪取6冠的女單球員。
戴資穎在女單籤表中，扛下頭號種子身份，首戰對手將是世界排名第67的印度小將赫曼特（Tanya Hemanth）。辛度名列大會第2種子，位處籤表下半部，倘若來台參賽，也要到決賽才會和戴資穎碰頭。
台北公開賽將於9月3日，在台北小巨蛋開打，雖然籤表出爐，但詳細賽程還沒公佈，眾多台灣好手齊聚，首日會外、會內賽免費入場，而在會內賽門票啟售後沒多久，4強、冠軍賽的門票就皆已完售。