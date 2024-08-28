2024帕拉林匹克運動會整理！帕運由來、項目、直播、台灣選手名單

巴黎奧運落幕，2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）緊接著登場，這次台灣共有13位選手參賽7項目，包括桌球、羽球、射箭、田徑、柔道、健力與跆拳道。簡稱「帕運」的帕拉林匹克運動會是什麼？這場賽事由來、背後意思？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
2024巴黎帕拉林匹克運動會資訊
開幕時間：2024年8月28日（三）20:00（台灣時間8月29日凌晨02:00）
閉幕時間：2024年9月8日（日）20:00（台灣時間9月9日凌晨02:00）
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
帕拉林匹克運動會是什麼？為什麼叫帕運？
帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），其英文Paralympic據說是由Paraplegia（因脊髓損傷等導致下半身不遂者）+ Olympic（奧林匹克）所組成，是全世界移動障礙、截肢等帶有身心障礙的運動員最高的國際體育賽事，由國際帕拉林匹克委員會（IPC）主辦。
台灣原本將帕拉林匹克運動會稱作「殘障奧運」，後來在身心障礙者與社會各界的呼籲下，2004年改以Paralympic音譯，稱作「帕拉林匹克運動會」，簡稱「帕運」。
帕拉林匹克的由來？多少辦一次？
兩次世界大戰後，全球出現許多身障軍民，戰後復健治療受重視，為減少因為肢體傷殘所帶來的影響，從運動中幫助復健並恢復自信。最早在1948年，古特曼醫師在英英格蘭為二戰的脊損傷軍人舉辦運動會，被認為是帕運的起源。
第一屆帕拉林匹克運動會於1960年在羅馬舉行，當時有400多名運動員參加，至2020年第16屆東京帕運，計有4403位選手參賽。1960年起開始舉辦夏季帕運、1976年開始舉辦冬季帕運，和奧運一樣，每4年舉辦一次，不論在何地辦奧運，同年稍晚的同地點，就會舉辦帕運比賽。
台灣這次參加帕拉林匹克運動會哪些項目？選手是誰？
這次在巴黎舉辦的夏季帕拉林匹克運動會共有22項目運動賽事，包括馬術、坐式排球、輪椅籃球、輪椅橄欖球等，台灣共有13名選手參賽桌球、羽球、射箭、田徑、柔道、健力與跆拳道等7項目，完整台灣選手名單如下：
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
其中最年輕的選手是就讀於新北市海山高中17歲桌球新星陳柏諺，而最資深則是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌65歲老將曾隆煇。29日跆拳道打先鋒，台灣好手蕭翔文有機會奪牌，之後31日田徑、健力等項目會一一出爐，相關賽程可上帕運官網查詢，一起為中華健兒們加油！
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開幕時間：2024年8月28日（三）20:00（台灣時間8月29日凌晨02:00）
閉幕時間：2024年9月8日（日）20:00（台灣時間9月9日凌晨02:00）
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有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
帕拉林匹克運動會是什麼？為什麼叫帕運？
帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），其英文Paralympic據說是由Paraplegia（因脊髓損傷等導致下半身不遂者）+ Olympic（奧林匹克）所組成，是全世界移動障礙、截肢等帶有身心障礙的運動員最高的國際體育賽事，由國際帕拉林匹克委員會（IPC）主辦。
台灣原本將帕拉林匹克運動會稱作「殘障奧運」，後來在身心障礙者與社會各界的呼籲下，2004年改以Paralympic音譯，稱作「帕拉林匹克運動會」，簡稱「帕運」。
帕拉林匹克的由來？多少辦一次？
兩次世界大戰後，全球出現許多身障軍民，戰後復健治療受重視，為減少因為肢體傷殘所帶來的影響，從運動中幫助復健並恢復自信。最早在1948年，古特曼醫師在英英格蘭為二戰的脊損傷軍人舉辦運動會，被認為是帕運的起源。
第一屆帕拉林匹克運動會於1960年在羅馬舉行，當時有400多名運動員參加，至2020年第16屆東京帕運，計有4403位選手參賽。1960年起開始舉辦夏季帕運、1976年開始舉辦冬季帕運，和奧運一樣，每4年舉辦一次，不論在何地辦奧運，同年稍晚的同地點，就會舉辦帕運比賽。
台灣這次參加帕拉林匹克運動會哪些項目？選手是誰？
這次在巴黎舉辦的夏季帕拉林匹克運動會共有22項目運動賽事，包括馬術、坐式排球、輪椅籃球、輪椅橄欖球等，台灣共有13名選手參賽桌球、羽球、射箭、田徑、柔道、健力與跆拳道等7項目，完整台灣選手名單如下：
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
其中最年輕的選手是就讀於新北市海山高中17歲桌球新星陳柏諺，而最資深則是兩度勇奪帕運男子反曲弓銅牌65歲老將曾隆煇。29日跆拳道打先鋒，台灣好手蕭翔文有機會奪牌，之後31日田徑、健力等項目會一一出爐，相關賽程可上帕運官網查詢，一起為中華健兒們加油！