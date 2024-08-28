戴資穎挑戰史無前例6冠！台北羽球公開賽9/3開打　麟洋配再合體

戴資穎再拚冠軍！2024台北羽球公開賽預計在9月3日開戰，台灣好手戴資穎將會參加，他不但將力拚賽史第6冠，小戴也有望挑戰史上第一人紀錄。戴資穎在2012年首度在台北公開賽封后，之後分別在2016、2018、2022、2023先後奪冠，6度打進決賽勇奪5冠，小戴也超越南韓成池鉉、丹麥傳奇女將Kirsten Larsen，成為台北雨球公開賽賽史最多冠的女單球員。此外，「麟洋配」李洋、王齊麟也將夢幻合體，帶給台灣球迷饗宴。
小戴為了回報台灣球迷 帶傷打日本羽球公開賽
戴資穎為了台灣球迷，不但帶傷硬撐，還避免被罰款16萬台幣左右的金額，此外，戴資穎還一路打到4強賽，展現出她的意志力。因此戴資穎在韓國公開賽退出，專心備戰台北羽球公開賽。
不過令人擔心的還是小戴的傷勢，她的左膝傷勢嚴重到，另一腳膝蓋因為「代償」效果，變成都有傷影響，台北羽球公開賽，她雖然有機會出賽，但要避免傷勢惡化，才有可能打之後的賽事。
戴資穎今年將力拚3連霸，她在這次台北羽球公開賽是女單頭號種子，首戰對手預計是世界排名67印度20歲小將Tanya Hemanth。
小戴也將挑戰史上第一位自超級系列賽、世界羽聯大獎賽與世界巡迴賽以來，首位在單項賽事豪取6冠的女單球員紀錄，如果成功奪冠，這將會是戴資穎生涯的第33冠，追平中國傳奇名將「超級丹」林丹，僅次於大馬傳奇「拿督」李宗偉的57冠。
此外，在巴黎奧運奪金的台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟也將夢幻合體，兩人有機會再拚一座冠軍，以最佳表現回饋台灣球迷的支持。
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戴資穎為了台灣球迷，不但帶傷硬撐，還避免被罰款16萬台幣左右的金額，此外，戴資穎還一路打到4強賽，展現出她的意志力。因此戴資穎在韓國公開賽退出，專心備戰台北羽球公開賽。
不過令人擔心的還是小戴的傷勢，她的左膝傷勢嚴重到，另一腳膝蓋因為「代償」效果，變成都有傷影響，台北羽球公開賽，她雖然有機會出賽，但要避免傷勢惡化，才有可能打之後的賽事。
戴資穎今年將力拚3連霸，她在這次台北羽球公開賽是女單頭號種子，首戰對手預計是世界排名67印度20歲小將Tanya Hemanth。
小戴也將挑戰史上第一位自超級系列賽、世界羽聯大獎賽與世界巡迴賽以來，首位在單項賽事豪取6冠的女單球員紀錄，如果成功奪冠，這將會是戴資穎生涯的第33冠，追平中國傳奇名將「超級丹」林丹，僅次於大馬傳奇「拿督」李宗偉的57冠。
此外，在巴黎奧運奪金的台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟也將夢幻合體，兩人有機會再拚一座冠軍，以最佳表現回饋台灣球迷的支持。