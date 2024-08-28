戴資穎挑戰史無前例6冠！台北羽球公開賽9/3開打　麟洋配再合體

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▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／翻攝自BWF IG）

▲戴資穎被這次台北羽球公開賽認定為第一種子，有機會挑戰6冠、三連霸。（圖／美聯社／達志影像）

戴資穎再拚冠軍！2024台北羽球公開賽預計在9月3日開戰，台灣好手戴資穎將會參加，他不但將力拚賽史第6冠，不過令人擔心的還是小戴的傷勢，她的左膝傷勢嚴重到，另一腳膝蓋因為「代償」效果，變成都有傷影響，台北羽球公開賽，她雖然有機會出賽，但要避免傷勢惡化，才有可能打之後的賽事。小戴也將挑戰史上第一位自超級系列賽、世界羽聯大獎賽與世界巡迴賽以來，首位在單項賽事豪取6冠的女單球員紀錄，如果成功奪冠，這將會是戴資穎生涯的第33冠，追平中國傳奇名將「超級丹」林丹，僅次於大馬傳奇「拿督」李宗偉的57冠。