台灣人為何期待江蕙復出？粉絲搬日本歌姬對比　遭嗆：也差太多

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▲有鄉民在公共論壇上提出，為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出？也擔心江蕙時隔多年會唱不好。但有不少人則認為江蕙在引退後還是相當注重歌唱練習，應該不會有「唱的很難聽」的狀況。（圖／江蕙 臉書）

▲江蕙（左圖）和山口百惠的狀況完全不同，山口百惠早已引退40年，但江蕙卻連10年都沒有，實在差太多，好歹類比安室奈美惠（右圖）比較貼切。（圖／寬宏藝術、安室奈美惠IG）

台語歌后江蕙已淡出樂壇長達9年，仍是歌迷們心中的白月光，許多歌迷紛紛期盼能再次聽到江蕙的歌聲。沒想到昨（27）日，江蕙無預警宣布將登上10月的國慶晚會開唱，讓歌迷相當興奮。不過，消息一出卻引起了兩派不同觀點的討論，一方認為江蕙只要復出都是好消息，另一方則相當不解，為何堅持要早已引退的江蕙復出，甚至搬出日本日本傳奇女星山口百惠做對比，表達自己的不解。日前，江蕙便透過經紀人發聲，表示自己有在考慮復出事宜，消息一出讓粉絲紛紛炸鍋敲碗。不過，卻有鄉民在公共論壇上提出：「為什麼台灣人，甚至政府官員那麼執著要江蕙復出？」的疑惑，認為江蕙已經唱了一輩子的歌，人家也引退了，為什麼不讓她好好過日子，還搬出了日本巨星山口百惠做對比，表示現在民眾對江蕙的期待，就像是東京都知事小池百合子要求山口百惠復出，並讓她在東京巨蛋開演唱會一樣，如果真的復出，但卻唱得很糟糕，還不是一樣會被噓。同時，原PO也指出，日本歌迷相當尊重山口百惠，因此她才能安心引退回歸普通人的生活，同為歌后，日本人都沒有執著要山口百惠復出了，不理解台灣人為何要執著江蕙。但有不少人則認為，江蕙和山口百惠的狀況完全不同，山口百惠早已引退40年，但江蕙卻連10年都沒有，實在差太多，好歹類比安室奈美惠比較貼切。況且江蕙在引退後一直有在家中練習唱歌，對演唱的完成度也很有追求，不太可能會有唱得很糟糕的狀況。還有人直接反嗆原PO：「那你認為台語歌誰唱的比江蕙好？」演唱過〈傷心酒店〉、〈酒後的心聲〉、〈家後〉等經典台語歌曲的江蕙，早在2015年宣布封麥，9年以來不只歌迷，就連圈內藝人也多次喊話江蕙復出，蔣萬安、陳其邁紛紛敲碗江蕙復出開唱。昨日，江蕙透過寬宏藝術正式傳達了即將於10月再度開唱的好消息，目前已經緊鑼密鼓的討論細節，也讓歌迷們相當期待「二姐」時隔9年後開金嗓。