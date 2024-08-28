不要小看蔡英文影響力！他見這安排　驚呼：給鄭文燦留下滿滿尊嚴

行政院前副院長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，昨檢方起訴並求刑12年，桃園地院昨晚9點半召開移審庭，今（28）日凌晨1點25分裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海。國民黨桃園市議員詹江村說，不要小看鄭文燦
過去在司法機關鋪陳的影響力，看看鄭文燦審理過程，罕見拉起封鎖線，不准旁聽，給鄭文燦留下滿滿的尊嚴。
詹江村說在臉書說，雖然鄭文燦被起訴求刑12年，但按照過去，有影響力的人一審減半，二審再減半，三審豬腳麵線。看看南投縣前縣長李朝卿判了幾百年，看看新竹市前市長高虹安被放大鏡鉅細靡遺挑毛病，及盡其所能的被羞辱。再看看鄭文燦審理過程，罕見拉起封鎖線，不准旁聽，給鄭文燦留下滿滿的尊嚴。
詹江村說，不要小看前總統蔡英文過去在司法的佈局，「我相信這一切世界都看在眼裏，這就是所謂的自由民主國家！」
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詹江村說在臉書說，雖然鄭文燦被起訴求刑12年，但按照過去，有影響力的人一審減半，二審再減半，三審豬腳麵線。看看南投縣前縣長李朝卿判了幾百年，看看新竹市前市長高虹安被放大鏡鉅細靡遺挑毛病，及盡其所能的被羞辱。再看看鄭文燦審理過程，罕見拉起封鎖線，不准旁聽，給鄭文燦留下滿滿的尊嚴。
詹江村說，不要小看前總統蔡英文過去在司法的佈局，「我相信這一切世界都看在眼裏，這就是所謂的自由民主國家！」
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