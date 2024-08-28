珊珊颱風步步逼近！鹿兒島恐發特別警報　28日逾百航班遭取消

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今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan）持續朝著日本九州前進，包含鹿兒島奄美大島、屋久島都已經受其影響。氣象廳預測，珊珊颱風很可能從九州登陸，由於行進速度緩慢，預計將長時間影響當地。隨著珊珊颱風逼近，日本交通也受到影響，日本航空28日取消逾百國際、國內航班，影響人數將近5000人，近期有安排前往日本旅遊的台灣民眾，也要十分留意交通狀況以及當地天氣情況。根據日本放送協會（NHK）報導，據日本氣象廳表示，目前珊珊颱風位於鹿兒島縣奄美市北方海域、約在屋久島南南西海域約120公里處，正朝著北北西方向緩慢前進，中心氣壓為935百帕。奄美大島等區域已經進入暴風圈範圍內，鹿兒島縣屋久島町尾之間在28日早上7點之前測得最大瞬間風速達每秒30.5公尺。鹿兒島本土以及宮崎縣也已經進入了強風區域。氣象廳指出，鹿兒島縣可能將在28日白天時，發布暴風、大浪、暴潮等特別警報，鹿兒島縣及宮崎縣將在未來也可能會發布大雨特別警報，呼籲需高度警惕。除此之外，距離珊珊颱風較遠的西日本及東日本地區也出現了大雨的情況，呼籲民眾在風雨變強之前確保自身安全。東海及四國地區距離颱風較遠，但也因為溫暖潮濕的空氣，使得當地雨勢增強。愛知縣新城市在昨（27）截至晚間10點40分為止48小時內降雨量達到304.5公釐，是自2003年以來最大降雨紀錄。讀賣電視台報導指出，珊珊颱風很可能在29日至30日間自九州登陸，且威力可能不會減弱，將以「非常強烈」或是「強烈」級別的威力登陸，因為珊珊颱風移動速度較為緩慢，造成的影響時間可能也會拉長。隨著珊珊颱風步步逼近，也影響到了日本交通機構。日本航空宣佈取消28日的110個國內航班，主要是往返鹿兒島機場以及鹿兒島偏遠島嶼的航班，影響約4200人；國際線則取消了28日自關西機場、中部機場往返上海及曼谷的6個國際航班，影響約427人。全日空也宣佈取消28至30日自宮崎、鹿兒島等地起降的80個國內航班，預計影響約5100人。九州新幹線也將從28日晚間8點左右，熊本站至鹿兒島中央站之間停運，29日起同一區間的首班列車也停駛。此外，博多站至熊本站之間的九州新幹線及西九州新幹線也可能自29日首班列車開始全線停止行駛。