獨／白營火難滅！居住正義講座急喊卡　廟口「歡迎來罵」恐遭波及

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▲民眾黨第一場廟口開講，去年9月9日在大甲鎮瀾宮起跑。（圖／民眾黨提供）

台灣民眾黨主席柯文哲繼假帳風波後，又陷入太太陳佩琪看豪宅、選舉補助款買商辦等爭議，原訂今天舉辦的「居住正義講座」活動昨宣佈延期，即將在台中起跑的廟口開講，也可能延期。台中市黨部表示，黨中央明天將召開查帳記者會，黨主席今晚將決定本週要不要廟口開講。柯文哲政治獻金假帳案持續延燒，小草信心喪失，台中市黨部主委江和樹原在22日預告，柯文哲將比照選舉時模式，下週起再次從台中起跑，展開全國的廟口開講，針對近來風波當面解釋給支持者聽。真正做到回歸人群，他並強調「對柯文哲有意見的，請當面來說，我們不會告你」！據了解，廟口開講計劃由柯文哲親自敲定，原規劃本週六日在台中進行3到5場，目前擔任台中市政府顧問的前立委蔡壁如得知後，主動請纓參與，多位有意參選市議員的黨員也躍躍欲試。此活動除了要將柯文哲拉離台北一級炮火區，也一併到地方「閱兵」，了解幹部們在基層經營的成果。不料活動還在接洽中，柯文哲先是失言指「醫生夫妻買得起億元宅」，接著又爆買商辦爭議，連蔡壁如都被指控選舉帳目不明，小草尚存的一絲絲熱情再度被澆冷，參與廟口開講的幹部也意興闌珊。民眾黨台北市黨部昨宣布取消「居住正義講座」活動後，外界關心台中的廟口開講還辦不辦？江和樹今（28）日表示，明天柯文哲將出席查帳記者會，黨中央今晚開會時，由黨主席決定廟口開講是否延後舉辦。