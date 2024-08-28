柯文哲爭議連環爆！前幕僚曝4解套方法：自行請辭黨主席面對司法

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民眾黨主席柯文哲陷入三大案、政治獻金假帳爭議，近日又被爆出用選舉補助款購買商辦自用。前柯文哲幕僚、政治評論員吳靜怡今（28）日狠酸，「從文哲大仔到文哲大A」從台語唸到國語，不用一年，從名詞變動詞！對於柯文哲面臨的爭議吳靜怡也提出「解方」，若要挽留小草，柯文哲應辭黨主席面對各種司法問題。吳靜怡說，柯文哲這陣子心情很差，打了不少電話徵詢各方朋友想法，就像是跑到館長那邊吐苦水一樣，「他很清楚很多事情需要好好解釋，但他不清楚自己就是爛瘡。」對於近日爭議，吳靜怡也給出一系列解套方案。第一，要不要把商辦捐到基金會止血？吳靜怡說，若捐了是演給小草一個交代，但大家還是知道，那只是左邊通到右邊的口袋。不如公開4300萬「鉅額現金」的資金來源，民眾黨提出匯款贈與給柯文哲參選人選票補助的付款憑證，陳佩琪拿出柯文哲的存摺。第二，要不要把帳務細節直接公開？吳靜怡指出，大家要知道的是整個「金流」和「支流」，不是柯文哲再拿出更多更多滴滴答答的單據來做司法串供。因此應該印出競選總部銀行存摺註記使用目的與收受單位，並解釋2000萬缺額未申報的有哪些。第三，要不要開除黃珊珊來挽留小草？吳靜怡認為，黃珊珊的重要性已經沒有陳佩琪看房子嚴重了，也沒有錄音檔內的許甫證詞嚴重了，更沒有陳智菡挑釁林延鳳嚴重了。柯文哲自行宣布辭去黨主席面對各種司法問題，啟動代理主席。第四，要不要解釋競總到木可公關的19筆經費？吳靜怡說，許甫的言詞佐證木可公關經費裁量權是柯文哲決定的，連檢察官都無法認同共1300萬元用「授權金」來解釋，真的休想隔空串供，解套方式就是揭露木可公關收支表，股東權益、授權書等相關文件。吳靜怡也預測，明天記者會，柯文哲絕對不會提的就是京華城案，因為彭振聲的行為跟柯文哲預設的不一樣！柯文哲的政治獻金醜聞就是掉入柯文哲自以為完美處理現金的泥淖裡，萬箭齊發的檢調辦案系統已經啟動，民眾黨想保住柯文哲，就像是請泥菩薩過江一樣，困難。