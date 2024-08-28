中職831洋將大限　中信兄弟4名額誰走誰留？「這兩人」恐打包回家

美網／禁藥風波後首戰！義大利球王Sinner四盤逆轉勝晉級次輪

記者路皓惟/綜合報導

▲義大利球王Jannik Sinner在禁藥風波後首次亮相美網，四盤逆轉擊敗地主選手Mackie McDonald，成功晉級男單第二輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利球王Jannik Sinner在禁藥風波後首次亮相美網，四盤逆轉擊敗地主選手Mackie McDonald，成功晉級男單第二輪。（圖／美聯社／達志影像）
義大利世界球王Jannik Sinner在禁藥風波後首次在美國網球公開賽亮相，儘管現場觀眾反應冷淡，但他仍在今（28）日男單第一輪以2：6、6：2、6：1、6：2逆轉擊敗地主美國選手Mackie McDonald，成功晉級第二輪，這也是他在陷入禁藥風波之後的第一場勝利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Sinner身陷禁藥風暴　首盤失利後連扳三盤

Sinner在首盤狀態不佳，出現許多次非受迫性失誤，讓對手McDonald取得優勢，但隨後他迅速調整狀態，在後三盤中僅出現15次非受迫性失誤，並且成功掌控比賽節奏，順利拿下勝利。

賽前Sinner在記者會上首次回應禁藥事件，他表示，自己已經解雇購買含有Clostebol（合成代謝類固醇）噴霧的防護員，以及物理治療師。Sinner強調，這次事件自己是無辜的，並表示會全力以赴備戰美網。

身陷禁藥風波後的美網首戰，現場沒有出現抗議看板，也沒有明顯的噓聲，但掌聲也是稀稀落落，Sinner表示：「球迷的支持總是很驚人，感謝大家來到現場，感謝你們留下來。」

在通過美網男單首輪之後，Sinner硬地戰績提升至29勝2敗，包括今年1月在澳網公開賽拿下生涯第一座大滿貫冠軍。Sinner將於29日次輪對上另一位美國選手Alex Michelsen。


美網／超難堪！前冠軍開賽連拿9局、5度破發　最終遭逆轉首輪出局

美網／美國Coco Gauff直落二擊敗法國好手　女單衛冕邁出第一步

美網／許育修不敵法國Grenier！會外賽第3輪惜敗　無緣挺進會內賽

美網／許育修上演驚奇逆轉秀！激戰3盤退黃澤林　距會內賽僅差1勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生