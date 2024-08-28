搶併新光金！中信金遭外資連7砍逾33萬張　法說會下午登場

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新光金陷「三角戀」，不只台新金要以「換股」方式合意併購新光金，中信金更申請「非合意」併購，打算以每股14.55元公開收購新光金股票至51%，3家金控股價也出現變化。新光金今（28）日早盤股價再爆量漲逾1%，一度來到13.1元，成交量快20萬張。相較之下，打算提高換股比率的台新金股價跌了2%，而遭外資連7個交易日重砍逾33萬張的中信金，外資持股比例來到33.19%的歷史新低，股價開高後也一度翻黑，目前又翻漲，在33.3元，上漲超過1%。隨著中信金加入新光金搶親行列，並將以每股14.55元公開收購新光金股票，收購比例目標50.1%，外資也已連7個交易日賣超中信金，累積賣超張數達到33萬3151張，外資持股比例也降至34.19%的歷史低點，前波外資持股最低時間在2002年8月16日，當時外資持股比33.77%。新光金這段「三角戀」仍持續延燒，新光金仍是最大獲利者，早盤股價爆量續漲逾1%，來到13.1元，成交量也快20萬張。相較之下，台新金有可能提高換股比率，今日早盤股價跌逾2%，而中信金今日下午將召開法說會，是否有進一步的說法受關注，早盤股價以32.9元、上漲0.05元開出後，一度翻黑下探32.7元，跌0.1元，跌幅0.3%，之後買盤進場，股價才又翻紅，上漲逾1%，來到33.3元，目前在33.25元盤整。