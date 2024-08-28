電價審議會最新名單出爐　決定今年10月電價是否漲

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經濟部今年7月三讀通過《電業法》第49條條文修正案，明定電價費率審議會成員中的學者專家及相關民間團體不得少於半數。經濟部能源署昨（27）日公布最新「電價審議委員會」，上任首場任務就是決定10月電價是否調漲。今年電價4月大漲11%，引起國民黨、民眾黨立委不滿，揚言未來電價審議委員所通過的電價調整方案都必須經由立院審核才可實施，引起各界反彈。經過折衝，立法院7月修正《電業法》，要求電價審議會的專家學者、民間團體不得少於二分之一，減少政府代表左右電價調整結果的可能性，確保電價審議決策具專業及公正性。據委員名單，政府機關代表由原本9席減少為8席，工商及消費者團體代表維持3席，專家學者代表5席變6席，整體委員維持17席。其中，減少官方代表為經濟部綜合規劃司，台北大學經濟學系教授李叢禎、清華大學電機工程學系特聘教授吳財福則為此屆新任委員。因為10月電價必須要9月底前結果出爐，電價審議會依循往例，必須在9月上旬以前召開數場「會前會」，並預計在9月中下旬召開電價審議會，以決定10月電價。據台電網站，現在每度平均電價為3.2735元，每度售電成本為3.7117元，相當於每賣一度電就虧0.4382元，至少要調漲13.4％才可能損益兩平。對於是否將要漲電價，無論是經濟部或台電均表示尊重電價審議會決議。