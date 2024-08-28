從紡織廠起家到京華城熄燈！昔日股市四大天王沈慶京的轉折人生

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，而其在台北市長任內的三大案，包括京華城案、北士科案及台智光案，被外界認為是檢調接下來的調查重點。如今京華城案風波持續擴大，傳出台北地檢署今（28日）再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。沈慶京出生於1947年，是臺灣企業家，福建詔安人，生於南京，現為威京總部集團主席。曾任中國石油化學工業開發董事長、中華工程董事長、中國國民黨中央委員會常務委員、揚州京華城中城總策劃師。1974年，台灣當時紡織業勃興，有許多公司將紡織品出口到美國，但美國對於外國紡織品的進口有配額制度，必須取得經濟部核發的「輸美紡織品許可簽證」才可以出口。不過當時大企業無法消化所有的配額，時常將多出來的配額轉賣給小工廠。沈慶京在當時創立了「威勇貿易」，也參與了當時流行的「轉賣配額」事業，得到中興紡織老闆鮑朝橒賞識而展開合作。至此之後，沈慶京以買賣台灣紡織品配額累積豐厚身家，之後轉戰股市，後與雷伯龍、邱明宗、游淮銀號稱台股四大天王。不過到了1988年9月24日，時任財政部長的郭婉容宣布自隔年起恢復開徵證卷所得稅，此後，股市開始重挫，投資人憤怒不已，立法委員也指責這項政策，而財政部則在稍作退讓後，就開始忽略外界聲音，無視一日連著一日的「無量下跌」。郭婉容事件讓沈慶京徹底看破股市，沈慶京曾回憶，股市不是他的舞台，因此急流勇退，揮別投機歲月。因此把投資目光轉向金融和房地產、建築等實業，創立威京集團，在台北市打造出兩處地標建物，一處就是剛剛熄燈的京華城，另一處則是台北市信義區超級豪宅陶朱隱園。其中剛熄燈的京華城自2001年11月正式開幕，基地近5000坪、樓地板約6.2萬坪，獨一無二的球體設計來自華人傳說中的「雙龍抱珠」希望帶來好寓意。這是沈慶京在建案「陶朱隱園」還沒出現時的得意之作，選在科技泡沫的經濟低潮時逆勢操作，開闢亞洲第一大商場，希望以「娛樂帶動消費」，（百貨商場有Live Band、KTV、PUB等）開創特殊的商業模式。京華城球體建築風光歸風光，但總歸一句「不好用」被消費者詬病，由於球體旁還有連接的商場，占地之大常讓消費者繞來繞去，找不到櫃位或是手扶梯，被大家一致認為「設計動線不佳」。再來，近幾年消費型態改變，京華城周邊沒有捷運，又在鄰近商圈如信義區、西門町與東區商圈夾殺下，傳出經營不善、連年虧損。不僅如此，雪上加霜的還跟北市府槓上「容積率」問題。京華城曾提出都市計畫變更，因公司捐地3成，認定容積率應為一般商業區的560%，但當時的郝龍斌市府時代堅持392%，直到柯文哲市府時代，容積率問題才得以解決通過，而這也讓京華城資產價值飆升，市場認為增添「賣相」。京華城於2018年年中釋出要賣的訊息，當時總底價高達380億元，被市場認為是「史上底價金額最高」的標案，但因為占地面積達4986.7坪，面積大又擁有永久產權，因此也引發市場關注。前三次標售因全區底價高達380億元，導致無人投標以流標收場，且戴德梁行之前透露，投資方較偏好素地開發，因此不排除建物拆除後銷售素地。京華城在2019年終於公開標售成功，由「自家人」中石化旗下鼎越開發以新台幣372億1萬元得標，未來京華城球體建物將拆除，開闢頂級商辦。百貨商場確定將於11月30日最後營業，封館優惠正進行中，最後一天將推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴。至於感恩熄燈儀式，於11月28日傍晚舉辦，創辦人沈慶京也到場致詞。而現在民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，根據《鏡週刊》今（28）日報導指出，台北地檢署動今再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所，威京集團辦公室也被搜索，案情持續延燒，沈慶京也不排除被約談。