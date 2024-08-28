柯文哲嘆沒電視台願專訪　四叉貓揪這點吐槽：節目助理都抱怨連連

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，爭議不斷延燒。「館長」陳之漢日前直播表示，和柯文哲一同吃晚餐，透露過程中柯文哲抱怨每天電視新聞對他的報導，更稱自己拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告。《前進新台灣》政論節目主持人王偊菁則疾呼「天地良心啊！」強調邀了柯文哲好多次，不然幕僚來上節目也可以，但是不來就是不來。對此，網紅四叉貓吐槽，柯文哲是業界公認愛挑題目和來賓的。陳之漢日前與柯文哲吃飯談心，事後陳之漢在直播透露，柯文哲訴苦稱拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清近來風波，無奈卻都沒人通知他去上通告，但卻看電視新聞每天這樣報導自己。王偊菁則在政論節目上疾呼「天地良心啊！」，強調邀了柯文哲好多次，不然幕僚來上節目也可以，但是不來就是不來，更提醒要館長想清楚，難道要繼續幫柯文哲說話嗎？對此，四叉貓也在節目《前進新台灣》指出，從以前到現在，柯文哲每次只要有爭議事件，都會說要專訪，但是不接受一般互相質詢的政論節目，就是因為柯文哲很愛挑題目，這也是業界公認的，除此之外，柯文哲幕僚對於訪綱和問題也會一直刁難，節目助理都抱怨連連。