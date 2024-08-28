8/30開學日！7-11衛生紙買1串送3串「狂殺3折」　好市多特價剩2天

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▲7-11行動隨時取即起至9月17日限定，使用icash Pay支付享指定衛生紙買1送3，平均單串最低只要86元。（圖／翻攝自APP）

▲全台門市單筆消費滿688元，就送「厚棒衛生紙」一串的兌換券。（圖／全家提供）

▲好市多柯克蘭衛生紙（120抽Ｘ24包）限時特價，即起至8月29日前，每串現折24元，原價369元、特價345元。（示意圖／取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

開學日即將於8月30日登場，上學除了文具外，民生必備用品的衛生紙也不可少，7-11即起抽取式衛生紙買1串送3串，包括五月花新柔韌抽取式衛生紙、舒敏厚棒抽取式衛生紙通通下殺3.3折；好市多最夯的柯克蘭三層抽取式衛生紙，也限時特價345元，優惠最後兩天記得衝！7-11行動隨時取即起至9月17日限定，享指定衛生紙買1送3，平均單串最低只要86元。◾五月花新柔韌抽取式衛生紙（8包入）買1送1，每串原價288元、特價96元◾五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙（6包入）買1送3，每串原價258元、特價86元全家自8月30日起至9月1日，也就是週五、週六、週日特別祭出週末好康活動，全台門市單筆消費滿688元，就送「厚棒衛生紙」一串的兌換券；並且持7大信用卡、全盈+pay、悠遊卡，單筆滿300元立折33元。好市多柯克蘭衛生紙（120抽Ｘ24包）限時特價，即起至8月29日前，每串現折24元，原價369元、特價345元，雖說優惠力度不大，不過日常用品消耗量大，趁著優惠先囤，也是省錢小秘訣。