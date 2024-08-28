柯文哲京華城案延燒！檢廉約談14人　應曉薇議會辦公室傳遭搜索

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▲今天傳出台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路展開搜索行動，稍早傳出應曉薇辦公室也遭搜索。（圖為應曉薇服務處／記者林盈君攝）

民眾黨主席柯文哲任台北市長期間完成的北市科招商案、京華城容積轉換等4大政績，屢遭外界質疑涉嫌圖利業者，今（28）日傳出檢廉28日兵分多路發動搜索威京集團總部、負責人住所並傳喚威京總部集團主席沈慶京，而北市議員應曉薇疑為雙方牽線人，同樣遭到約談。稍早，檢廉也派員到台北市議會應曉薇辦公室搜索當中。據了解，針對本案最近進度，檢廉預計發動搜索43處，約談14人其中6人為犯嫌、8人為證人。台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證。今天傳出台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處，台北市議員應曉薇也在約談名單內。據了解，柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應女就京華城案向柯陳情，外界質疑應女為京華城案牽線人。