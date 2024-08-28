營造業、不動產業不收碳費　彭啓明：藉機哄抬房價「很不道德」

為了加速台灣邁向低碳社會，碳費徵收制度明年正式上路，但有不動產業者宣稱可能推升房價5%至10%，環境部長彭啓明今（28）日指出，經與內政部試算評估，碳費對於房價影響不到1%，因此業者藉此哄抬房價造成綠色通膨「是很不道德的事」。
彭啓明在臉書表示，目前碳費徵收對象沒有包含營建業，「營建業都還沒開始碳盤查，怎麼可以開始收碳費？」他也提到，目前的確針對鋼鐵業、水泥業徵收碳費，是以碳費審議委員會所訂的中間費率，環境部經與內政部統計，預估涵蓋整個房價比例不到1％，因此對於業者宣稱將會推升房價5%至15％，「我們認為這是一件很不道德的事，藉由這個機會造成台灣綠色通膨，這是不對的行為。」
環境部說明，目前階段的碳費徵收制度，對象並不包括營造業與不動產業，而從房價結構來看，碳費實際上有可能影響的是其中的營造成本，僅占房價的15%至35%，主要受到碳費徵收影響的營造原物料包括鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的31%，經過計算鋼鐵與水泥相關製品的碳排放量，評估碳費對於房價的影響不到1%，也與內政部進行評估的結果非常相近。
環境部補充，碳費費率審議會訂定碳費費率，也會綜合考量國際碳定價實施情形、我國產業競爭力與衝擊等相關影響，雖然碳費費率還在審議當中，但在今年7月5日召開的第4次碳費費率審議會，已有針對不同的碳費費率進行模擬評估，分析結果顯示，每噸100元到1000元的費率情境之下，對於國內生產毛額（GDP）的影響約為0.02至0.18個百分點，對於消費者物價指數（CPI）的影響則是0.01至0.12個百分點，也可得知徵收碳費對於整體經濟與物價影響都不明顯。
環境部強調，國內不動產業者不應該在沒有科學證據的背景之下，藉由碳費徵收的議題哄抬房價，因此民眾若有發現明顯惡意炒作的相關情事，也請撥打減碳專線（02）2322-2050或以電子信箱netzero@moenv.gov.tw告知環境部，將會轉交相關單位進行查處。
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環境部說明，目前階段的碳費徵收制度，對象並不包括營造業與不動產業，而從房價結構來看，碳費實際上有可能影響的是其中的營造成本，僅占房價的15%至35%，主要受到碳費徵收影響的營造原物料包括鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的31%，經過計算鋼鐵與水泥相關製品的碳排放量，評估碳費對於房價的影響不到1%，也與內政部進行評估的結果非常相近。
環境部補充，碳費費率審議會訂定碳費費率，也會綜合考量國際碳定價實施情形、我國產業競爭力與衝擊等相關影響，雖然碳費費率還在審議當中，但在今年7月5日召開的第4次碳費費率審議會，已有針對不同的碳費費率進行模擬評估，分析結果顯示，每噸100元到1000元的費率情境之下，對於國內生產毛額（GDP）的影響約為0.02至0.18個百分點，對於消費者物價指數（CPI）的影響則是0.01至0.12個百分點，也可得知徵收碳費對於整體經濟與物價影響都不明顯。
環境部強調，國內不動產業者不應該在沒有科學證據的背景之下，藉由碳費徵收的議題哄抬房價，因此民眾若有發現明顯惡意炒作的相關情事，也請撥打減碳專線（02）2322-2050或以電子信箱netzero@moenv.gov.tw告知環境部，將會轉交相關單位進行查處。