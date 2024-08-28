柯文哲拿補助款買商辦　謝志偉酸：院子草未割盡不宜稱「私宰場」

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民眾黨主席柯文哲拿總統選舉補助款購置個人辦公室，引起外界關注。對此，我國駐德代表謝志偉今（28）日再酸，「私宅」不宜改寫「私宰」，院子的草未割盡，亦不宜稱為「私宰場」，買辦公室也不能稱為「買辦階級」。民進黨籍台北市議員林延鳳指控，柯文哲在5月10日以個人名義，花4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦。柯文哲回應，選舉補助款民眾黨是參照其他黨的慣例，民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人，他也參考其他過去總統候選人的例子，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。對於柯文哲相關爭議，謝志偉也在臉書大玩諧音梗開酸，他說，越來越擔心，有人意圖，改變習慣用語成真，特此呼籲，自用的住家叫「私宅」 ，不管用哪來的錢買的，也不宜改寫成「私宰」，即便院子草長未割盡，亦不宜稱為「私宰場」。謝志偉諷刺，無視台灣受到武嚇威脅，而仍倡議兩岸一家親的買辦公室， 不論錢從哪來，也不宜稱之為「買辦階級」。