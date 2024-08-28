187萬人領錢囉！勞保年金明天入帳　符合資格平均可領到1.92萬元

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勞保局每月固定入帳各項給付將在8/29起陸續發放，其中，有近187萬人的勞保年金給付預計在明（29）日入帳，平均每人可領到1.92萬元，此外，國民年金保險生育給付也將在同日入帳，最多可以領到近4萬元。根據勞保局統計，勞保年金給付約186.8萬人可領取，核發金額約385.2億元，平均每人約可以領到1.92萬元。但實際領取金額需依照個人投保情況而定。除了勞保年金外，另一項國民年金生育給付金額則是按照保險人分娩或早產當月投保金額計算，一次發放2個月生育給付，若以投保金額19761元為準，一次發給2個月生育給付，等於可以領到近4萬元補助。生多胞胎可以領更多，雙胞胎領4個月、3胞胎領6個月，依此類推。根據國民年金法第28條規定，生育給付的請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起計算，民眾須5年內提出申請，若超過期限，勞保局將核定不予給付。除了勞保年金給付、國民年金生育給付外，勞保局8/29、8/30還會發放8筆津貼，包含職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。