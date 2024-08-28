「大阿哥」不是叫假的！他曝鄭文燦實力：賴清德未來位子不好坐了

行政院前副院長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，昨檢方起訴並求刑12年，桃園地院昨晚9點半召開移審庭，今（28）日凌晨1點25分裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海。前立委陳學聖說，總統賴清德剛就職滿一百天，鄭文燦就獲交保，未來一場宮廷大戲於焉上演了！
陳學聖在臉書說，聽法院現場朋友轉述，鄭文燦放出來時，還有媒體記者在旁說，「市長辛苦了」、「市長加油」，就知道鄭文燦的好人緣。這好人緣，不只媒體圈，政界、商界更是，有多少人，不分顏色，都受過鄭的幫忙、好處。鄭的高人氣，「大阿哥」稱號，絕對其來有自，不是假的。
陳學聖說，更重要的是，鄭文燦遠遠超過賴清德，這就是好戲的開始。試想，原只差一步，就可登上總統寶位的鄭文燦，結果不僅失之交臂，還被打入谷底牢獄，翻的還是陳年舊事，鄭文燦會忍下這口氣，就乖乖等待判刑、服監，默默結束一生？
陳學聖說，「我認為不可能，以鄭文燦的聰明、好人緣、超高政治手腕，他在羈押期間，應該已想好出來後，要怎麼回擊了。面對鄭文燦可能的逆襲，賴清德的位子看來也不好坐，要懷柔？還是繼續壓制？一場宮廷大戲於焉上演了！」
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陳學聖說，更重要的是，鄭文燦遠遠超過賴清德，這就是好戲的開始。試想，原只差一步，就可登上總統寶位的鄭文燦，結果不僅失之交臂，還被打入谷底牢獄，翻的還是陳年舊事，鄭文燦會忍下這口氣，就乖乖等待判刑、服監，默默結束一生？
陳學聖說，「我認為不可能，以鄭文燦的聰明、好人緣、超高政治手腕，他在羈押期間，應該已想好出來後，要怎麼回擊了。面對鄭文燦可能的逆襲，賴清德的位子看來也不好坐，要懷柔？還是繼續壓制？一場宮廷大戲於焉上演了！」
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