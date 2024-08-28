劉謙罹患肺腺癌！醫：初期完全無症狀　鳳飛飛發現罹癌半年過世

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▲劉謙證實罹患肺腺癌，結束大陸春晚表演才動手術，已經戒掉多年菸癮。（圖／劉謙微博）

▲許多名人都因罹患肺癌與世長辭，傳奇歌星鳳飛飛過去也因罹患肺癌離世。（圖／NOWnews資料圖）

知名魔術師劉謙靠著極具張力的魔術秀和一句「見證奇蹟的時刻」經典台詞走紅，不過48歲的他今年2月就醫檢查卻確診「肺腺癌」，在大陸春晚演出結束也接受手術，劉謙近日返台錄影，透露已戒掉多年菸癮，台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌初期其實「毫無任何症狀」，一旦出現病徵都是晚期，因此平時「不吸菸」、「遠離二手菸」、「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸環境污染」，才是最關鍵的預防方式。肺腺癌與肺癌略有不同，肺腺癌指「肺臟中的腺體細胞產生病變」，肺癌則表示「肺臟及支氣管處，長出惡性腫瘤」，肺腺癌，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，常是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。不過好險，劉謙是在3、4年前例行健康檢查發現肺部長結節，年初回診發現罹患肺腺癌零期，醫生說「預測遲早會變壞」，劉謙也表示，自己的小叔前一陣子因為肺癌離世，由於本身有抽菸，加上擔心家族遺傳病史，才想儘早動手術比較安心。賴基銘表示，罹患肺部癌症，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其除了劉謙自曝罹患肺腺癌外，許多名人也曾和肺腺癌搏鬥，最終不敵病魔，包括帽子歌后鳳飛飛、和肺腺癌抗戰12年的部落客星希亞、資深藝人馬如龍、文英阿姨、天主教樞機主教單國璽，前法務部長陳定南、舞蹈家羅曼菲等，賴基銘強調，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，；此外，平時一定要。有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。