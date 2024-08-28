可不可X潮牌始祖BAPE！迷彩BABY MILO今開賣　業者急呼：搶救官網

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潮牌始祖BAPE支線的BABY MILO，帶著迷彩動物們和成哥一起喝可不可好可愛！（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可KEBUKE X BABY MILO獨家打造700ml透明吸管杯、馬克杯兩入組、金屬鑰匙圈及兩色飲料提袋週邊。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲雖然可不可線上商城有每人限購兩個的門檻，但還是馬上被搶購一空。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「烏米紅茶」帶有米香、「荔香烏米」以紅茶結合荔枝香與葡萄柚，迷彩聯名杯身超帥。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲KEBUKE x BABY MILO磁鐵每個都想要。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲迷彩BABY MILO貼紙包也是必須收藏。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「可圓可扁中秋禮盒」也開搶。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲繼光香香雞聯名「寶可夢套餐」明起開吃。（圖／可不可熟成紅茶提供）

手搖飲料可不可熟成紅茶超狂！聯名日本潮流品牌始祖BAPE，以支線「BABY MILO」動物家族角色結合品牌代表「成哥」，不只全新打造2款聯名飲品、3款獨家設計杯身及2款杯膜，更創造透明吸管杯、鑰匙圈、馬克杯兩入組及2款飲料提袋共5款聯名週邊商品，今（28）日一開賣造成官網線上商城瞬間湧入超過負荷的龐大流量，業者連忙發聲：「已請工程師緊急搶救中」。日本潮流品牌始祖BAPE是A Bathing Ape簡稱，由靈魂人物NIGO帶起猿人頭及迷彩熱潮，並因主演日劇《HERO》檢察官久利生公平的木村拓哉，在劇中著用皮革羽絨外套而爆紅，將其從裏原宿文化推向大眾熟知的巔峰地位。BABY MILO則是BAPE的支線作品，以可愛的小猿人造型為主要形象，還有一票動物家族角色低調賣萌。可不可熟成紅茶首度找來BAPE支線BABY MILO聯名合作，才讓人驚覺2000年代引領年輕世代的時尚指標已成了資深潮人的懷舊代表。選以BABY MILO動物家族角色結合可不可代表人物「成哥」，這次全新打造「烏米紅茶」、「荔香烏米」2款聯名飲品，3款獨家設計杯身及2款杯膜更穿上BAPE經典三色猿人迷彩。並同時打造有個可愛小猿頭的「700ml透明吸管杯」，「馬克杯兩入組」、「金屬鑰匙圈」及兩色「飲料提袋」。今日開賣造成官網線上商城瞬間湧入超過負荷的龐大流量！業者連忙發聲：「已請工程師緊急搶救中」。《NOWnews今日新聞》記者詢問官方，總公司透露：「我們已有將系統流量提前於上市日前加大，但還是無法負荷一時間湧入的消費者流量導致系統異常，工程師們已有緊急進行困難排除」。即日起至9月24日，全台可不可熟成紅茶門市，購買任一杯聯名新品「烏米紅茶 / 荔香烏米」，還可獲得一張，可獲得會員點數及各式飲品折價券（數量有限贈完為止）。同時還有加碼滿額贈活動，今起於門市出示會員行動條碼並單筆消費滿180元，可獲得；一般消費者單筆消費滿230元也可獲得（數量有限贈完為止；每人每筆限贈一次，隨機不挑款不累贈； 外送與合作平台不適用）。9月25日起則加碼再推出第二波段滿額贈活動，凡至全台門市自取單筆消費滿150元，可獲得「KEBUKE x BABY MILO貼紙包」；外送單筆消費滿200元也可獲得（數量有限贈完為止；每人每筆限贈一次，隨機不挑款不累贈；UberEats、Foodpanda等合作平台不適用）。聯名期間在全台可不可熟成紅茶門市還推出6款期間限定主題店卡；呼應中秋節，可不可熟成紅茶還推出BABY MILO動物家族成員的「可圓可扁中秋禮盒」，選以扁可頌、灌餡蛋捲加入可不可的招牌熟成紅茶，打造出全新「圓滿捲」與「扁可頌」，限量580元或點數加價購2點＋520元開吃。另外，繼光香香雞也攜手寶可夢明起登場「寶可夢套餐」，開吃招牌香香炸雞及中份阿根廷魷魚，附贈「寶可夢精美牛皮紙袋」及「寶可夢磁吸夾」，還能加價購「可達鴨飲料提袋」、「卡比獸保溫便當袋」，幫大家準備好開學用品跟同學炫耀！