前經紀人私接商演遭波及！啦啦隊女神菲菲吐委屈心聲　損失金額曝

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▲樂天女孩菲菲（李恩菲）擁有甜美氣質外型，一雙大長腿超吸睛，被封為「樂天新有菜」，今（28）日她出席醫美記者會。（圖／記者陳明安攝）

▲史丹利安排樂天女孩私接活動，旗下女孩菲菲受到影響，當時有苦說不出。（圖／記者陳明安攝）

樂天女孩菲菲（李恩菲）擁有甜美氣質外型，一雙大長腿超吸睛，被封為「樂天新有菜」，今年（2024）被爆出前經紀人陳元凱（史丹利）私自聯絡廠商接活動，遭裁定羈押。菲菲今（28）日出席醫美記者會，提起當時的心情，坦言因此被酸民攻擊感到很委屈，工作也有受到影響，損失了2、30萬以上，如今一切都已經慢慢恢復正常。史丹利安排樂天女孩私接活動，旗下女孩菲菲、孟潔、穎樂與陳伊當時被列為被告，有苦說不出，她透露當時有被網友攻擊，但因為偵查不公開，儘管很想為自己辯駁，卻什麼都不能說，「會收到一些訊息（攻擊），覺得好無奈、好委屈，但清者自清，大家應該也淡忘了，工作都回來了，都正常了。」至於現在還有和對方聯絡嗎？菲菲也直言：「有工作會詢問，但比較不是經紀人方面了。」菲菲曝光目前的官司進度，一切已經落幕，「有收到不起訴的合約，事情都已經結束，就可以繼續正常工作。」她回憶當時少了5、6個工作，有損失2、30萬以上，無奈表示：「希望不要再發生。」被問到是否有萌生換隊念頭，菲菲透露，「不會想換隊，除非合約和自己的想法期待不符。」她強調，球團目前都有在調整人力，出場的女孩有增加。樂天球團先前傳出拖欠薪資，菲菲解釋，前陣子因為樂天在調動人力，處理得比較慢，現在薪水都有陸續入帳了，之前沒有收到薪水的時候會有點擔心，但自己都有在接業配、直播，因此工作沒有受到太大影響，由於樂天的啦啦隊女孩人數眾多，可能應援場次不會排那麼多，月薪跟上班族差不多3、4萬，「直播跟啦啦隊賺的數字差不多，業配會多一點，（一個月）不會到百萬，認真一點可以到六位數。」