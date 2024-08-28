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巴黎帕運桌球女雙田曉雯、林姿妤有望奪牌　盼效法「麟洋配」精神

記者路皓惟/綜合報導

▲巴黎帕運台灣女雙組合田曉雯(右)攜手林姿妤(左)，以頭號種子出擊力拚獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲巴黎帕運台灣女雙組合田曉雯(右)攜手林姿妤(左)，以頭號種子出擊力拚獎牌。（圖／中華奧會提供）
巴黎帕運將於29日凌晨2點正式開幕，台灣桌球好手田曉雯、林姿妤被視為奪牌的大熱門，兩人在WD20級女雙項目以頭號種子身份出戰，被寄予厚望。然而，本屆帕運籤表相當硬，8強有望提前對決強敵土耳其組合，不過教練王明月也期待田曉雯、林姿妤能發揮「麟洋配」的精神，關關難過關關過。

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台灣組合列頭號種子　8強恐提前遇強敵

田曉雯與林姿妤近年在各項賽事屢創佳績，包括在2018年雅加達亞帕運奪得女團銀牌，並在2019年帕拉桌球亞錦賽攜手摘下女團金牌。去年杭州亞帕運，兩人在女單TT10級決賽中相遇，最終林姿妤奪金、田曉雯拿下銀牌。

今年巴黎帕運女雙項目，作為頭號種子的田曉雯／林姿妤首輪獲得輪空，將直接晉級8強，由於帕運桌球沒有銅牌戰，因此台灣組合只要挺進4強，就確定保底銅牌，不過8強首戰很有可能提前交手實力強勁的土耳其組合。

效法麟洋配精神　田曉雯／林姿妤力拚佳績

教練王明月表示，原以為四強才有機會碰上土耳其，意外兩組人馬有望於8強正面交鋒，但他仍對田曉雯／林姿妤充滿信心，也希望她們能夠效法黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的精神，關關難過關關過。

田曉雯出生時的醫療疏失導致右手神經萎縮，她從小在桌球找到人生目標，並在2020年東京帕運摘得女子單打銅牌，是該屆唯一為台灣拿下獎牌的選手。至於林姿妤則是在國中時因車禍導致右手腕韌帶斷裂，隨後她靠著桌球找回走出陰霾，並在國際賽場屢創佳績。
 

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